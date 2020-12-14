Додано: Нед 20 лип, 2025 06:27

Faceless написав: Damien написав: Но вот чего нельзя купить - это свободного перемещения по Киеву - вертолеты для частных полетов по Киеву не разрешили, а без вертолета перемещение что на общественном транспорте, что на личном - превратилось в ад.

Це дуже сильне перебільшення, навіть якщо змушені їздити в пікові години в заторах. До чого це скиглення? Київ єдине велике місто з заторами? Це дуже сильне перебільшення, навіть якщо змушені їздити в пікові години в заторах. До чого це

Ну то есть, если все воруют, то можно же и мне украсть, все же нормально?Если в других городах есть заторы, то можно и здесь их организовать?Это не "скиглення", это здравый смысл. Нельзя просто так снести завод(например, завод Галактон) и на его месте настроить коробок для жилья с дикой плотностью. Нужно рассчитать нагрузку на дороги, транспорт, школы, больницы.Если на дорогах уже заторы в этом районе и нет пути для решения проблемы, то строить нельзя! Если ближайшие школы и больницы и так заполнены, то строить нельзя! Но нет , кто-то получил чемодан денег и уже на месте завода стоит ЖК Галактика. Столица же не просто так построила Галактику, она получила разрешение от киевских властей(путем изменения целевого назначения земли бывшего завода). Все, стоит уже. Ничего не сделаешь. Снести нельзя, нагрузку на инфраструктуру уменьшить тоже нельзя.Я понимаю, Галактика - не самая скотская застройка, есть примеры в разы хуже, просто, насколько я помню, Галактика это Ваша любовь, которую лично я совершенно не разделяю.