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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 лип, 2025 21:29
Бетон написав:
Сегодня пользоваться общественным транспортом опасно для жизни из-за временного узурпированного режима.
Автомобиль сегодня это банально средство остаться в живых, если он зарегистрирован на другого человека, желательно женщину.
Don't push the horses!
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Додано: Нед 20 лип, 2025 21:31
Frant написав: Бетон написав: Investor_K написав:
Сьогодні дідусь буде якісно вночі спати чи знову буде бахкати?
Чего вас это беспокоит? Боитесь что суды разбомбят - холявную сисю?
Не волнуйтесь. Суды не нужны. Они не судят. А присуживают. Всех на фронт.
Рилів-новобудівцев - першими! За ними судей, а потім народних депутатів, по ротації!
Гарна ідея.
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Investor_K
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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