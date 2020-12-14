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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12407124081240912410
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 21:29

  Бетон написав:Сегодня пользоваться общественным транспортом опасно для жизни из-за временного узурпированного режима.
Автомобиль сегодня это банально средство остаться в живых, если он зарегистрирован на другого человека, желательно женщину.

Don't push the horses!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 21:31

  Frant написав:
  Бетон написав:
  Investor_K написав:Сьогодні дідусь буде якісно вночі спати чи знову буде бахкати?

Чего вас это беспокоит? Боитесь что суды разбомбят - холявную сисю?
Не волнуйтесь. Суды не нужны. Они не судят. А присуживают. Всех на фронт.

Рилів-новобудівцев - першими! За ними судей, а потім народних депутатів, по ротації!

Гарна ідея.
Investor_K
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  #<1 ... 12407124081240912410
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