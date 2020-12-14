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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 лип, 2025 18:48
Бетон написав: rjkz написав:
Существуют разные модифицирующие добавки в минеральные строительные составы.
Они позволяют улучшать различные свойства, в том числе увеличение гидрофобности (благдаря чему вода не впитывается в бетон и впоследствии его не разрывает от замерзания), эластичность и трещиностойкость, скорость набора прочности и уменьшение время высыхания, пластичность во время укладки, увеличение прочности и тд.
Это разные типы присадок.
Конечно на растяжение в растянутой зоне может работать только арматура.
Дорожное полотно это сплошное основание, в котором эпюры моментов образуют растянутые зоны сверху и снизу.
И я думаю, что для дороги:
Полимерные добавки существенно увеличивают сопротивление бетона растягивающим усилиям и снижают вероятность появления усадочных трещин.
Причина — полимеры образуют микросетку в структуре бетона, повышая его эластичность и связывая микротрещины на ранних стадиях.
Дорога...? Ну да, в принципе работает как балка на упругом основании.
Про полимеры и сетку? Ну, довольно упрощенно, но можете так воспринимать.
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rjkz
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Додано: Суб 26 лип, 2025 20:22
pesikot написав: rjkz написав: pesikot написав:
ПолУкраины ?
8х2 = 16 миллионов ?
В Украине гораздо больше жителей
Официальное население НЙ оценивается в 8+млн.
Но это тупо по черте города.
Вместе с саббурбиями и пригородами, где люди живут, но работаютв НЙС - около 15-18 млн. Точной цифры никто не назовет
.
Не по официальной статистике Госстата (в котором много эмигрировавших и не снявшихся с учета, даже если они стали гражданами других стран и даже там умерли), в Украине на начало большой войны без учета на тот момент оккупированных территорий Донбасса и Крыма, по моим прикидкам (я выкладывал тут на форуме в контексте обсуждения перспектив ПФУ, вроде вполне реалистично было) было в диапазоне 28-32 млн.Я склонен считать, что было около 30
.
На данный момент - ну намного меньше. Не берусь прикидывать дажже сколько.
20 млн?
Вы в самом деле считаете, что актуальны данные 2010 года в 42 млн?
Я считаю, что если нет точных цифр, то не нужно бросаться голословными фразами.
Не дави на эмоции, здесь финансовый форум
Еще лучше, внимательно читать, что пишут на этой ветке
Я слышу о том, как мало жителей в Украине, а попробуй авто припарковать в центре, даже моего города
То кто же эти авто паркует, если не жители ...
Ну, если форум финансовый, то может это предполагает наличие некоторого уровня интеллекта участников.
Предлагаю вам воспользоваться оным для оценки ситуации и может придете к некоему умозаключению, почему трудно припарковаться.
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rjkz
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Додано: Суб 26 лип, 2025 23:50
Investor_K написав: rjkz написав: Investor_K написав:
Що за нецікаве спілкування? Ви краще скажіть - дешевше буде чи ні?
Обязательно.
А что именно?
Нерухомість Києва
Не переживайте.
Дальше будет хуже
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Додано: Нед 27 лип, 2025 07:56
Таке враження що котопес живе в паралельній реальності. В нього нема де припаркувати авто, а тим часом волонтери ледь нашкрібують на атомобіль-евак. Населення в нього 50 млн, а тим часом ТЦК ловлять поодиноких невдах що лишились.
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Додано: Нед 27 лип, 2025 08:04
BIGor написав:
Таке враження що котопес живе в паралельній реальності. В нього нема де припаркувати авто, а тим часом волонтери ледь нашкрібують на атомобіль-евак. Населення в нього 50 млн, а тим часом ТЦК ловлять поодиноких невдах що лишились.
Але коли дивитись на міста України, особливо Київ і обласні центри, то враження саме таке.
На дорогах повно свіжих машин , парковки ТРЦ забиті, в супермаркетах черги.
Біля мого будинку кожна друга автівка коштує 30-40+ , і це ж «сраний» Кампус, де метр з ремонтом менше 2 куів, а не гола по 2.5, як центр .
Часто авто преміум сегменту, а наклейки «інвалід». За кермом молодий спортивний пацан
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Hotab
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Додано: Нед 27 лип, 2025 08:10
Hotab написав: BIGor написав:
Таке враження що котопес живе в паралельній реальності. В нього нема де припаркувати авто, а тим часом волонтери ледь нашкрібують на атомобіль-евак. Населення в нього 50 млн, а тим часом ТЦК ловлять поодиноких невдах що лишились.
Але коли дивитись на міста України, особливо Київ і обласні центри, то враження саме таке.
На дорогах повно свіжих машин , парковки ТРЦ забиті, в супермаркетах черги.
Біля мого будинку кожна друга автівка коштує 30-40+ , і це ж «сраний» Кампус, де метр з ремонтом менше 2 куів, а не гола по 2.5, як центр .
Часто авто преміум сегменту, а наклейки «інвалід». За кермом молодий спортивний пацан
Заради правди вперше підтримаю Хотаба. Так воно і є.
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Investor_K
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Додано: Нед 27 лип, 2025 10:13
Хомякоид написав:
Класове суспільство з великим розшаруванням населення.
Колгоспників та люмпен пролетаріат загнали в армію.
Всі хто вище класом - інваліди, студенти, бронь і т.д. і т.п.
Не зовсім так.
Загнати можуть і працюючого айтишника під 50 якщо він не поквапився намутити папірець
а це не так тривіально як може здатися - спитайте бетона
Є вже пару випадків "з перших рук"
А ось у дворі новобудови де я зараз повно бадьорих пацанів 30-40 що роблять ремонти
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Додано: Нед 27 лип, 2025 10:19
якщо хтось вважає що населення Києва зменшилось і що в ньому надлишок житла нехай просто спробує зняти квартиру
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Додано: Нед 27 лип, 2025 10:22
міграція зі Сходу та Сумщини
але лідер за попитом зараз Закарпаття
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Додано: Нед 27 лип, 2025 10:29
fox767676 написав:міграція зі Сходу та Сумщини
але лідер за попитом зараз Закарпаття
на заході немає і ніколи не буде великої кількісті робочих місць, тому попит там на житло не буде постійним
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_Klim
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