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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12438124391244012441
Повідомлення Додано: Вів 05 сер, 2025 02:48

  serg1974 написав:Спасибо за пояснение. Просто когда слышу про американский дом, то перед глазами всплывают кадры как дом по реке плывет или же после урагана полуразобран. А сильно большая редкость ? Наверное народ страховку платит и не парится.
А вообще раньше по National Geographic был цикл рассказов про частников-девелоперов которые выкупали дом с аукциона какого-то и делали ренновацию. Под продажу. Каркасные все были, помню.


1. Да, редкость. В основном строят "изовнаипалок".
Очень высокая трудоемкость (трудоемкость - затраты времени на единицу продукции) приводит к сумасшедшей себестоимости. Тут стоимость материалов не так влияет на конечную цену как затраты трудочасов. Кроме того, высокая цена объекта тянет за собой высокую страховку. Как ни странно. Кирпичный дом не снесет ураганом, не унесет наводнением, но....
2. Да, раньше так и было. Народ получал страховку и вместо старого дома строил новый. Но катаклизмов становится все больше. Страховые устают линять и начинают дибо уходить с убыточных рынков (как случилось во Флориде) либо поднимают ценник за страховку. После ухода из Флориды (регион с постоянными ураганами и наводнениями) многих страховых компаний, оставшиеся подняли цену более чем в 3 раза. Кроме того, многие страховые компании, страхуя стандартно жилье, стали пункт о компенсации от стихийных негараздов исключать, вынуждая заключать отдельный полис. Если это мортгидж и страховка требуется банком, то условия изменились таким образом, что только банк получит возмещение, а если хочет собственник, то надо это дополнительно оговаривать и включать в договор. Тоже самое касается машин. В общем, страховки стали не такими как раньше. Может в связи с этим, хоть и медленно, но набирает обороты строительство хоть как-то надежных домов. В НЙ, то что я вижу, порой сносят частные дома, и потом даже под частный дом заливают ЖБ каркас. Правда все равно проемы заполняют кирпичем нечасто, но хоть несущие конструкции надежные.
3. Да, это распростараненный бизнес - флиппинг.
Я-бы с удовольствием что-то взял под флипп, но в НЙ и ближнем НДж очень много желающих на такое. Учитывая высокий прайс объектов, то зачастую сносят то что есть и строят с нуля. Бывает что и перестраивают. Но мне с местными тягаться не приходится. "Киса, мы с вами чужие на этом празднике жизни".
Был дом, который хоть как-то можно было взять. 375 куе. Это в Берген каунти НДж. Я позвонил знакомым, которые там живут - реально его взять? Дом 2 часа как появился на маркете. В общем, за 2 дня было более 200 просмотров и более 50 офферов. Дом ушел за 550 куе. Покупатели рассчитались кэшем (не налом, а своими, без мортгиджа банка). Дом скорей всего снесут и там построят новый, который продадут за 1+млн. В местах где не такой горячий рилэстейт маркет, такое можно делать без проблем, но там вопрос продать потом. Поэтому там надо покупать по бросовой цене.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 05 сер, 2025 07:16

  Investor_K написав:Що це за флуд про закордонну нерухомість?


Вы кроме коротких неинформативных вопросов что-то умеете писать?
По правде, я не помню ни одного информативного поста.

ЗЫ: По теме ветки - какой смысл обсуждать здоровье пациента?
До конца войны есть смысл обсуждать только аренду, но, насколько я помню, где-то была тематическая ветка. Или я ошибаюсь?
rjkz
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Повідомлень: 17687
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8661 раз.
Подякували: 5473 раз.
 
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7
  #<1 ... 12438124391244012441
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