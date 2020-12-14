RSS
  #<1 ... 12450124511245212453>
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 20:59

  Investor_K написав:
  UA написав:В мене є спостереження, що перша професія (якщо це не батьки пристроїли) відкладає відбиток на манеру ведення бизнесу в подальшому.
Охоронець з м'ясокомбінату організує процесс так, щоб угоди повз агентство не проходили.

Це правда. Знаю на власному досвіді.


То дійсно, професія мента UA відклала відбиток на манеру ведення бизнесу, яка працювала в Україні

Але, в Хорватії у нього бізнес не пішов ...
pesikot
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 21:48

  kingkongovets написав:
UA написав:В мене є спостереження, що перша професія (якщо це не батьки пристроїли) відкладає відбиток на манеру ведення бизнесу в подальшому.
Охоронець з м'ясокомбінату організує процесс так, щоб угоди повз агентство не проходили.
не знав, що простий охоронник- це профессія)

зи:
пригадав, що моє перше місце роботи, на якому я працював ще на шкільних канікулах в середині 80х - кочегар в Печерській Лаврі, де я під час обідньої перерви встигав напарити фірмаколам командирські годинники і наміняти у них валюти, от думаю зараз який відбиток на мене ця «профессія» відклала і ржу)))

В середині 80х це накладало
за фарцу від 2 до 7
валюта ст. 88 від 3 до розстрілу


  kingkongovets написав:ззи:
а от що таке нерухомість і як на ній заробляти мене навчив в середині 90х один старий марокканець, який володів в Ашдоді цілим кварталом, в якому був готель, апартменти, святковий зал, кінотеатр і пара ресторанів, готелем і апартментами він займався сам (через що ми й познайомились), а все інше здавав в оренду

Халяль та Кошер напевно теж навчив?
1
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 21:51

  Frant написав:
  pesikot написав:
То дійсно, професія мента UA відклала відбиток на манеру ведення бизнесу, яка працювала в Україні

Але, в Хорватії у нього бізнес не пішов ...

Как правило, представители украинской, российской и прочей постсоветский ылиты могут работать за границей сантехниками, продавцами, уборщиками, сварщиками, торговцами. На большее - нет, не тянут

Дякую за пораду.
Піду на курси сантехників.
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 22:46

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  kingkongovets написав:
UA написав:В мене є спостереження, що перша професія (якщо це не батьки пристроїли) відкладає відбиток на манеру ведення бизнесу в подальшому.
Охоронець з м'ясокомбінату організує процесс так, щоб угоди повз агентство не проходили.
не знав, що простий охоронник- це профессія)

зи:
пригадав, що моє перше місце роботи, на якому я працював ще на шкільних канікулах в середині 80х - кочегар в Печерській Лаврі, де я під час обідньої перерви встигав напарити фірмаколам командирські годинники і наміняти у них валюти, от думаю зараз який відбиток на мене ця «профессія» відклала і ржу)))

В середині 80х це накладало
за фарцу від 2 до 7
валюта ст. 88 від 3 до розстрілу


  kingkongovets написав:ззи:
а от що таке нерухомість і як на ній заробляти мене навчив в середині 90х один старий марокканець, який володів в Ашдоді цілим кварталом, в якому був готель, апартменти, святковий зал, кінотеатр і пара ресторанів, готелем і апартментами він займався сам (через що ми й познайомились), а все інше здавав в оренду

Халяль та Кошер напевно теж навчив?
по перше карна відповідальність за цими статтями при совку починалась з 16 років (а я в 16,5 вже закінчив школу і на зароблені гроші поїхав з Києва здобувати вищу освіту)

а по друге я переконаний атеіст і не маю жодного відношення ані до євреїв, ані до арабів

то який же відбиток на мене наклала професія кочегара?)

он Вася Хмельницький зварювальником був, а мій друг дитинства та партнер по кочегарці і тим «дитячим забавам» через 20 років побудував перший в Україні трц і давно вже став міліардером - сильно на них відбились їх перші професії?

дурня це все
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 00:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:а мій друг дитинства та партнер по кочегарці і тим «дитячим забавам» через 20 років побудував перший в Україні трц і давно вже став міліардером - сильно на них відбились їх перші професії?

Юркевич?
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 00:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:
kingkongovets написав:а мій друг дитинства та партнер по кочегарці і тим «дитячим забавам» через 20 років побудував перший в Україні трц і давно вже став міліардером - сильно на них відбились їх перші професії?

Юркевич?
ніт, не Магелан
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 00:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А первый в незалежной ТРЦ он построил на съэкономленные карманные деньги, что папа на заправку 750го бумера ему давал?
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 00:40

  pesikot написав:
  Investor_K написав:
  UA написав:В мене є спостереження, що перша професія (якщо це не батьки пристроїли) відкладає відбиток на манеру ведення бизнесу в подальшому.
Охоронець з м'ясокомбінату організує процесс так, щоб угоди повз агентство не проходили.

Це правда. Знаю на власному досвіді.


То дійсно, професія мента UA відклала відбиток на манеру ведення бизнесу, яка працювала в Україні

Але, в Хорватії у нього бізнес не пішов ...

Кицю, яка ж в тебе профессия по жизни и по диплому, если и тут ты только гадить на диване забегаешь?
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 06:39

Странный народ все таки. Типа любителей поплавать возле Одессы, в заминированных пляжных водах.

Надо покупать тушонку, рыбные консервы, крупы вермишель, бутылмрованную воду - ящиками, а они все рассказывают , как успешно дерибанили свою страну и как выгодно вкладываться в недострои государства с абсолютно непонятной перспективой. То есть мне перспектива понятна, но тут большинство хомячков, котиков и песиков не могут думать на три хода вперёд.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 12 сер, 2025 06:49, всього редагувалось 3 разів.
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 06:48

Официальные данные: в Европе 4,3 млн украинских беженцев.
Есть ещё США, Московия, арабские страны.
То есть -5 млн человек от населения 2021 года.
Страна крепких бесхозяйственников и умелых дезорганизаторов.
Керманычи-денибвнычи раздериьанили вщент остатки советского наследства.
Ее ждёт судьба Карфагена.
