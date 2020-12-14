|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 сер, 2025 08:46
барабашов написав:Бетон
они с кэшем будут валить отсюда в миры без сирен?
Не. Они варшавский опять хотят покупать. 2к
Бетон
Повідомлень: 5402
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 192 раз.
- Подякували: 407 раз.
