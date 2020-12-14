Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Чому рили новобудівці перестали вести боротьбу з хрущовками, сталінками, брежнєвками????
На відміну від радянськмх мостів через Дніпро, ці споруди самі не впадуть, простоять ще 100 чи 200 років. Мости через Дніпро і путєпроводи в Києві - точно скоро розсиплються, від старості і невміння уродів (слуг Російської і Австро-Угорської імперій, дрібних злодіїв) їх обслуговувати
Саме така петиція зараз набирає підписи на сайті Кабміну.
А саме:
В Україні відсутнє чітке правове регулювання діяльності рієлторів та посередників на ринку нерухомості. Це призводить до:
– масових зловживань з боку осіб, які не мають жодного офіційного статусу, – ухилення від сплати податків, – відсутності захисту прав споживачів, – масштабного тіньового ринку з обігом у сотні мільйонів гривень на рік.
Громадяни змушені сплачувати великі комісії — 50%, 100% від вартості оренди або 2–5% при купівлі — навіть у випадках, коли не зверталися за допомогою до рієлторів, а знайшли житло самостійно. Через відсутність законодавчих вимог, посередники не зобов’язані реєструвати свою діяльність, укладати договори чи нести відповідальність.
Що пропонується?
– обов’язкову реєстрацію діяльності рієлторів у формі ФОП або юридичної особи, – мінімальні вимоги до кваліфікації та сертифікації рієлторів, – обов’язкову наявність договору або письмового підтвердження співпраці, – заборону стягнення комісії без звернення клієнта, – адміністративну відповідальність за порушення зазначених вимог.
Мета:
– Захистити права громадян на прозорі та справедливі умови оренди і купівлі житла. – Вивести частину тіньового ринку з “тіні”. – Забезпечити податкові надходження до бюджету. – Створити чесні умови конкуренції для професійних рієлторів.