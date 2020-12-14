RSS
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 06:32

Чому рили новобудівці перестали вести боротьбу з хрущовками, сталінками, брежнєвками????

На відміну від радянськмх мостів через Дніпро, ці споруди самі не впадуть, простоять ще 100 чи 200 років.
Мости через Дніпро і путєпроводи в Києві - точно скоро розсиплються, від старості і невміння уродів (слуг Російської і Австро-Угорської імперій, дрібних злодіїв) їх обслуговувати
Frant
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 06:55

"Самостийныки об'єднуються перед розстрілом" - насправді, ні.
Уроды дерибанят свою территорию даже перед посадкой в петлюровский вагончик
Frant
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 07:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вчера прозвучало предложение 75 куе на руки грейт 48м2.
Интересно
Бетон
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 08:29

  Бетон написав:Вчера прозвучало предложение 75 куе на руки грейт 48м2.
Интересно

А до цього які були ціни?
Investor_K
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 08:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

цікава петиція з'явилася

https://petition.kmu.gov.ua/petitions/8414

ВПОРЯДКУВАТИ ДІЯЛЬНІСТЬ РІЕЛТОРІВ В УКРАЇНІ

Саме така петиція зараз набирає підписи на сайті Кабміну.

А саме:

В Україні відсутнє чітке правове регулювання діяльності рієлторів та посередників на ринку нерухомості.
Це призводить до:

– масових зловживань з боку осіб, які не мають жодного офіційного статусу,
– ухилення від сплати податків,
– відсутності захисту прав споживачів,
– масштабного тіньового ринку з обігом у сотні мільйонів гривень на рік.

Громадяни змушені сплачувати великі комісії — 50%, 100% від вартості оренди або 2–5% при купівлі — навіть у випадках, коли не зверталися за допомогою до рієлторів, а знайшли житло самостійно. Через відсутність законодавчих вимог, посередники не зобов’язані реєструвати свою діяльність, укладати договори чи нести відповідальність.

Що пропонується?

– обов’язкову реєстрацію діяльності рієлторів у формі ФОП або юридичної особи,
– мінімальні вимоги до кваліфікації та сертифікації рієлторів,
– обов’язкову наявність договору або письмового підтвердження співпраці,
– заборону стягнення комісії без звернення клієнта,
– адміністративну відповідальність за порушення зазначених вимог.

Мета:

Мета ініціативи:

– Захистити права громадян на прозорі та справедливі умови оренди і купівлі житла.
– Вивести частину тіньового ринку з “тіні”.
– Забезпечити податкові надходження до бюджету.
– Створити чесні умови конкуренції для професійних рієлторів.
GALeon
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 08:42

  GALeon написав:ВПОРЯДКУВАТИ ДІЯЛЬНІСТЬ

Нет и нет!
Хаос, бесхозяйственность, безнаказанность, анархия, дерибан и казнокрадство - єто фундамент московского и украинского государств!
Frant
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 09:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Минимальная квалификация, интересно.

Им бы только водку пьянствовать, безобразие нарушать
Бетон
