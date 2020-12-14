RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 10:28

  rjkz написав:
  flyman написав:
  rjkz написав:Возможно на КРЖН сейчас будет оживление.
В США у украинцев по Ю4Ю начинает заканчиваться разрешение на работу.
Не продлевают пока и новые не дают.
В принципе, сам Ю4Ю заканчивается, но можно податься на репароль и пока петиция в рассмотрении это дает право находиться в США. Но не работать.
Возможно кто-то решит вернуться. Из этих "кто-то" у кого-то может оказаться достаточно денег и безрассудства для покупки на КРЖН.

У Робінзони за 3 роки назбиралось 25куе, на готову кавалірку нахалбуда без ремонта вистачить.
В кого є яка копійка то як "Радіо Залюбила"заякориться в Мексиці, або в Парагваях-Уругваях. Вернуться або геть без нічого, або ностальгісти за вербами та калинами. Покищо партнери заливають доларами та єврами кредитами допомоги і це тримає КРЖН.


Не показатель.
Робинзона не очень финансово дисциплинированная во-первых, а во-вторых, она больше была заряжена на поиск спутника жизни нежели на скирдование.
Я знаю чувака, который по Ю4Ю работал на 3-х работах, очень простых, без английского. Но работал парт-тайм так что не было свободного времени вообще - и будние и выходные и после одной работы вечерами на другой, по выходным на третьей, в результате имел чуть меньше 10 куе в месяц. Жил в съемной комнате, питался очень экономно, ездил там где возможно на велике. Не знаю что у него сейчас, но в принципе за 2 года мог штук 50 отложить.
Несколько семей по ю4ю - довольно недешевая аренда, покупка машин, поездки на отдых. Они врядли что-то смогут взять. Но они и возвращаться не планируют - в крайнем случае будут оставаться нелегалами.

Залюбила розказує що "мужчина на годину" типу "Кабанчик" 10ка в міс.
