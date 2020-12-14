Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Олежан написав:я читаю укр чаты в сша, многие хотят набраться кредитов (аля ролексы купить) и уехать с кэшем считают что им за это ничего не будет
Итальянские адвокаты, которым передаются штрафы за пдд муниципалитетом, за несчастные 60 евро нашли меня через год. Я им заплатил 500 евро, чтобы уладить ситуацию, которая возникла случайно вследствие превышения скорости где-то под Швейцарией на арендном авто. Американцы вообще из-под земли достанут
За швидкість не муніципалітет штрафує. А якщо на прокатному авто, то штраф виставляється на прокатну контору, а та просто списує суму штрафу + збір за обробку з кредитки клієнта. Яким боком там адвокати?
та борг продали і все, займаються надрочені професіонали
Наверное. Это было в 21 году. Не 500 евро, а 350 Почитайте сами. Может я перевёл неправильно
споживчий кредит під космічні відсотки тому що високі ризики, тобто у вартість кредиту вже включено ризик неповернення