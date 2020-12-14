RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 19:51

  kingkongovets написав:Бетон, а чого ти вайт лайнз стороною обходиш? там зараз твоїх колег блогерів ремонтувальників дохєріща, на кожному кутку якийсь клоун щось знімає

Спасибо за наводку.
Я как раз в поисках объекта после продажи грейта с ремонтом. Если продам, конечно.
Мне он нравится, даже очень
Востаннє редагувалось Бетон в Вів 26 сер, 2025 19:55, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 19:53

  kingkongovets написав:
alkasander написав:
  Олежан написав:я читаю укр чаты в сша, многие хотят набраться кредитов (аля ролексы купить) и уехать с кэшем
считают что им за это ничего не будет

Итальянские адвокаты, которым передаются штрафы за пдд муниципалитетом, за несчастные 60 евро нашли меня через год. Я им заплатил 500 евро, чтобы уладить ситуацию, которая возникла случайно вследствие превышения скорости где-то под Швейцарией на арендном авто.
Американцы вообще из-под земли достанут

За швидкість не муніципалітет штрафує. А якщо на прокатному авто, то штраф виставляється на прокатну контору, а та просто списує суму штрафу + збір за обробку з кредитки клієнта. Яким боком там адвокати?
та борг продали і все, займаються надрочені професіонали

Наверное.
Это было в 21 году. Не 500 евро, а 350
Почитайте сами. Может я перевёл неправильно
Зображення
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 20:12

  Бетон написав:
  Олежан написав:я читаю укр чаты в сша, многие хотят набраться кредитов (аля ролексы купить) и уехать с кэшем
считают что им за это ничего не будет

Итальянские адвокаты, которым передаются штрафы за пдд муниципалитетом, за несчастные 60 евро нашли меня через год. Я им заплатил 500 евро, чтобы уладить ситуацию, которая возникла случайно вследствие превышения скорости где-то под Швейцарией на арендном авто.
Американцы вообще из-под земли достанут

споживчий кредит під космічні відсотки тому що високі ризики, тобто у вартість кредиту вже включено ризик неповернення
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 20:57

  Бетон написав:
  kingkongovets написав:Бетон, а чого ти вайт лайнз стороною обходиш? там зараз твоїх колег блогерів ремонтувальників дохєріща, на кожному кутку якийсь клоун щось знімає

Спасибо за наводку.
Я как раз в поисках объекта после продажи грейта с ремонтом. Если продам, конечно.
Мне он нравится, даже очень

Але це вже не комфорт-клас, подивився там ціни - однухи після будівельників від 100 тис стартують.
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 21:04

  kingkongovets написав:Бетон, а чого ти вайт лайнз стороною обходиш? там зараз твоїх колег блогерів ремонтувальників дохєріща, на кожному кутку якийсь клоун щось знімає

То вони роблять заміри шуму від автотрас, а не знімають :mrgreen:
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 23:00

Бетон
в евросоюзе интересная система оплаты штрафа, если не оплатил вовремя, то включаются проценты(как указано в письме), поэтому сумма утроилась.
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 01:39

  UA написав:
  kingkongovets написав:Бетон, а чого ти вайт лайнз стороною обходиш? там зараз твоїх колег блогерів ремонтувальників дохєріща, на кожному кутку якийсь клоун щось знімає

То вони роблять заміри шуму від автотрас, а не знімають :mrgreen:

А там плохие окна с плохими стеклопакетами на стороне что выходит на трассу гонок офисников-бумероводов и моторокеров-самоубийц?
