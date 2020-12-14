|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 сер, 2025 16:20
dimo_0n написав:
Нит. Готовют почву под выборы.
Выезд молодых, накидывание бабла перспективным и одаренным комерсам...
Деньги всегда раздают перед выборами
Клептократы-анархисты, перед посадкой в петлюровский вагончик, делают явные глупости
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23278
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1771 раз.
- Подякували: 2582 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|25332
|17173816
|
|
|1380
|6693668
|
|
|3
|73264
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim