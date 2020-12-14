RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості.
Чет 28 сер, 2025 05:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кто слышал реактивный бпла? На ракету похож
Чет 28 сер, 2025 05:32

  Бетон написав:Кто слышал реактивный бпла? На ракету похож

Тут за ніч багато чого чули. І ще продовжується
Чет 28 сер, 2025 06:40

Тільки недалекі людішки, корупціонери і крєпкіє бесхозяйствєнніки, можуть зараз купляти нерухомість в своїй столиці.

Война вставит им мозги.
Чет 28 сер, 2025 07:32

  UA написав:
Краще глянь на результат ремонту по 2000+
Реалізована концепція “квартира в квартирі” — жоден конструктив не закріплений до несучих стін
• Повна шумоізоляція каркасного типу з матеріалами Tecsound (вага 1 м² — 65 кг) — максимальний акустичний комфорт
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/eksk ... YJ2sB.html

Четкая иллюстрация условий проживания украинской псевдоэлиты, этих ур**, разрушителей любого (и своего) государства.
Какая нафиг война????
Они сами не воюют, их дети не воюют. Они не знают, что такое смерть на войне близких людей, не знают, что такое неделями жить с электроэнергией в режиме 8/24, не имеют понятия про разруху, бесхозяйственность и тотальную бедность пересичного громадянина анархического государства
"Ми віримо в Україну, вона розквітне!"
"Так і переможемо!"
Чет 28 сер, 2025 08:27

  UA написав:
  Олежан написав:
  UA написав:Економ ремонт, новобуд
Те що
в 2017 коштувало 400 за метр
в 2021 - 600
в 2025 - 800
Більш менш якісні сантехніка, електрика, двері... в 2025 - 1000
Нормальний ремонт 1200+
Зі справжньою звукоізоляцією (мінімально придатне для життя житло) від 2000
Нормальних виконавців нема.


интересно было бы увидеть смету

Краще глянь на результат ремонту по 2000+
Реалізована концепція “квартира в квартирі” — жоден конструктив не закріплений до несучих стін
• Повна шумоізоляція каркасного типу з матеріалами Tecsound (вага 1 м² — 65 кг) — максимальний акустичний комфорт
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/eksk ... YJ2sB.html

Кошерно
Хотя, наверное, жирно и совсем некошерно
Чет 28 сер, 2025 08:44

  Бетон написав:Кошерно
Хотя, наверное, жирно и совсем некошерно


Бетон приветствую. Я в соседней ветке про ремонт вопрос по дому задал.
Можете прокоментировать как строитель ?
Чет 28 сер, 2025 09:47

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  flyman написав:
  Успіх написав:

він що заокупасив мій цоколь?

Ні, він око кидає на Павлоград,де оренда дає 40+% річних в доларі!!!


Ну, а тим часом в Павлограді... :roll:
