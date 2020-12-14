Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Четкая иллюстрация условий проживания украинской псевдоэлиты, этих ур**, разрушителей любого (и своего) государства. Какая нафиг война???? Они сами не воюют, их дети не воюют. Они не знают, что такое смерть на войне близких людей, не знают, что такое неделями жить с электроэнергией в режиме 8/24, не имеют понятия про разруху, бесхозяйственность и тотальную бедность пересичного громадянина анархического государства "Ми віримо в Україну, вона розквітне!" "Так і переможемо!"
UA написав:Економ ремонт, новобуд Те що в 2017 коштувало 400 за метр в 2021 - 600 в 2025 - 800 Більш менш якісні сантехніка, електрика, двері... в 2025 - 1000 Нормальний ремонт 1200+ Зі справжньою звукоізоляцією (мінімально придатне для життя житло) від 2000 Нормальних виконавців нема.
интересно было бы увидеть смету
Краще глянь на результат ремонту по 2000+ Реалізована концепція “квартира в квартирі” — жоден конструктив не закріплений до несучих стін • Повна шумоізоляція каркасного типу з матеріалами Tecsound (вага 1 м² — 65 кг) — максимальний акустичний комфорт https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/eksk ... YJ2sB.html