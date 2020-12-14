Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
UA написав:Економ ремонт, новобуд Те що в 2017 коштувало 400 за метр в 2021 - 600 в 2025 - 800 Більш менш якісні сантехніка, електрика, двері... в 2025 - 1000 Нормальний ремонт 1200+ Зі справжньою звукоізоляцією (мінімально придатне для життя житло) від 2000 Нормальних виконавців нема.
интересно было бы увидеть смету
Краще глянь на результат ремонту по 2000+ Реалізована концепція “квартира в квартирі” — жоден конструктив не закріплений до несучих стін • Повна шумоізоляція каркасного типу з матеріалами Tecsound (вага 1 м² — 65 кг) — максимальний акустичний комфорт https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/eksk ... YJ2sB.html
Четкая иллюстрация условий проживания украинской псевдоэлиты, этих уро.дов-падальщиков, разрушителей своего государства. Какая нафиг война???? Они сами не воюют, их дети не воюют. Они не знают, что такое смерть на войне близких людей, не знают, что такое неделями жить с электроэнергией в режиме 8/24, не имеют понятия про разруху, бесхозяйственность и тотальную бедность пересичного громадянина анархического государства "Ми віримо в Україну, вона розквітне!" "Так і переможемо!"