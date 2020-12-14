RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 05:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кто слышал реактивный бпла? На ракету похож
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 05:32

  Бетон написав:Кто слышал реактивный бпла? На ракету похож

Тут за ніч багато чого чули. І ще продовжується
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 08:27

  UA написав:
  Олежан написав:
  UA написав:Економ ремонт, новобуд
Те що
в 2017 коштувало 400 за метр
в 2021 - 600
в 2025 - 800
Більш менш якісні сантехніка, електрика, двері... в 2025 - 1000
Нормальний ремонт 1200+
Зі справжньою звукоізоляцією (мінімально придатне для життя житло) від 2000
Нормальних виконавців нема.


интересно было бы увидеть смету

Краще глянь на результат ремонту по 2000+
Реалізована концепція “квартира в квартирі” — жоден конструктив не закріплений до несучих стін
• Повна шумоізоляція каркасного типу з матеріалами Tecsound (вага 1 м² — 65 кг) — максимальний акустичний комфорт
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/eksk ... YJ2sB.html

Кошерно
Хотя, наверное, жирно и совсем некошерно
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 08:44

  Бетон написав:Кошерно
Хотя, наверное, жирно и совсем некошерно


Бетон приветствую. Я в соседней ветке про ремонт вопрос по дому задал.
Можете прокоментировать как строитель ?
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 10:59

  UA написав:
Краще глянь на результат ремонту по 2000+
Реалізована концепція “квартира в квартирі” — жоден конструктив не закріплений до несучих стін
• Повна шумоізоляція каркасного типу з матеріалами Tecsound (вага 1 м² — 65 кг) — максимальний акустичний комфорт
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/eksk ... YJ2sB.html

Четкая иллюстрация условий проживания украинской псевдоэлиты, этих уро.дов-падальщиков, разрушителей своего государства.
Какая нафиг война????
Они сами не воюют, их дети не воюют. Они не знают, что такое смерть на войне близких людей, не знают, что такое неделями жить с электроэнергией в режиме 8/24, не имеют понятия про разруху, бесхозяйственность и тотальную бедность пересичного громадянина анархического государства
"Ми віримо в Україну, вона розквітне!"
"Так і переможемо!"
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 11:10

  ihorkyiv написав:Скільки ж власник грошей вгатив у цю соляну печеру ?

Деньги, скорее всего, коррупционньіе. Как пришли, так и ушли.
