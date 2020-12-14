Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Економ ремонт, новобуд Те що в 2017 коштувало 400 за метр в 2021 - 600 в 2025 - 800 Більш менш якісні сантехніка, електрика, двері... в 2025 - 1000 Нормальний ремонт 1200+ Зі справжньою звукоізоляцією (мінімально придатне для життя житло) від 2000 Нормальних виконавців нема.
интересно было бы увидеть смету
Краще глянь на результат ремонту по 2000+ Реалізована концепція “квартира в квартирі” — жоден конструктив не закріплений до несучих стін • Повна шумоізоляція каркасного типу з матеріалами Tecsound (вага 1 м² — 65 кг) — максимальний акустичний комфорт https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/eksk ... YJ2sB.html
Frant написав:У 2025–2026 роках з України виїдуть ще майже 400 тисяч людей — прогноз Офіса міграційної політики
Виїзжать з якихось депресивних сіл чи пгт. В Києві з 1991 року тільки приріст. Навіть ті хлопці 18-22 що зараз виїзжають - чи це ЦА на купівлю Варшавського чи Грейт?
Колоссальная ошибка керманычей-крепких-дерибанычей разрешить выезд молодых мужчин 18-22 лет. Они настойчиво хотят проиграть войну, причем вдребезги, по польский кордон. Ошибка на ошибке, дерибан на анархии, деиндустриализация на депопуляции, клоуны на высших должностях, вместо арены цирка. Посему - итог предсказуем.