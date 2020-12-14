RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 20:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Куда выедет? В какие жилые помещения? М25-60 тоже?
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 20:35

  Бетон написав:По слухам в 26 году из Киева выйдет больше миллиона. Не знаю на сколько это отвечает действительности. Кто что слышал

Прямо выйдет ? Не выедет, выйдет пешком ... ? Миллион ?

А куда ? )

"Опять эта неопределенность"

Тебя же отчим учил конкретности
Тебя в институте учили точным расчетам

А ты оказался недостойным учеником ... образование тебе давали, но ты от него отказался
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 20:41

  pesikot написав:
  Бетон написав:По слухам в 26 году из Киева выйдет больше миллиона. Не знаю на сколько это отвечает действительности. Кто что слышал

Прямо выйдет ? Не выедет, пешком ... ? Миллион ?

А куда ? )

"Опять эта неопределенность"

Тебя же отчим учил конкретности
Тебя в институте учили точным расчетам

А ты оказался недостойным учеником ... образование тебе давали, но ты от него отказался

Так говорят люди.

Я спрашиваю, а не утверждаю. .
Но знаю точно, что из Чернигове в Киев перевозят архивы МВД и нацгвардии. Это точно, потому что в архиве работает мой знакомый. На очереди архивы запорожской области.
Частично перевозят в Киев и Львов. Во Львове архивные склады поменьше.
Так что я бы обратил на эту информацию внимание
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 20:43

Може нічого нового не розкажу експертам ринку , але взагалі ,
гіпс і інше приблизно + 65% (до війни)на український Кнауф , про більш якісний Польський Ригиипс можна забути. Робота гіпсарів також приблизно так підвищилась.
Вообщем сьогодні стартанул... :)
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 20:48

  Vadim_ написав:Може нічого нового не розкажу експертам ринку , але взагалі ,
гіпс і інше приблизно + 65% (до війни)на український Кнауф , про більш якісний Польський Ригиипс можна забути. Робота гіпсарів також приблизно так підвищилась.
Вообщем сьогодні стартанул... :)


а шо рігіпс перестали возити бо не беруть? чи в чому проблема? думаю попит на якісні матеріали нікуди не пропаде. зменшиться разом з ринком

+65% це не багато. баночка пепсі в сільпо в 22 році була 12 гривень, зараз 28.
і так майже з усім
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 20:58

  trololo написав:
  Vadim_ написав:Може нічого нового не розкажу експертам ринку , але взагалі ,
гіпс і інше приблизно + 65% (до війни)на український Кнауф , про більш якісний Польський Ригиипс можна забути. Робота гіпсарів також приблизно так підвищилась.
Вообщем сьогодні стартанул... :)


а шо рігіпс перестали возити бо не беруть? чи в чому проблема? думаю попит на якісні матеріали нікуди не пропаде. зменшиться разом з ринком

+65% це не багато. баночка пепсі в сільпо в 22 році була 12 гривень, зараз 28.
і так майже з усім

Не багато...? Пепси бодяжат в Украине.
Не вникал в тему Ригипс , купил Кнауф так как Ригипса нету в Днепре ,у Вас зарплата также синхронно повысилась так?
