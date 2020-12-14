RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12476124771247812479
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 20:48

  Vadim_ написав:Може нічого нового не розкажу експертам ринку , але взагалі ,
гіпс і інше приблизно + 65% (до війни)на український Кнауф , про більш якісний Польський Ригиипс можна забути. Робота гіпсарів також приблизно так підвищилась.
Вообщем сьогодні стартанул... :)


а шо рігіпс перестали возити бо не беруть? чи в чому проблема? думаю попит на якісні матеріали нікуди не пропаде. зменшиться разом з ринком

+65% це не багато. баночка пепсі в сільпо в 22 році була 12 гривень, зараз 28.
і так майже з усім
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6203
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1421 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 20:58

  trololo написав:
  Vadim_ написав:Може нічого нового не розкажу експертам ринку , але взагалі ,
гіпс і інше приблизно + 65% (до війни)на український Кнауф , про більш якісний Польський Ригиипс можна забути. Робота гіпсарів також приблизно так підвищилась.
Вообщем сьогодні стартанул... :)


а шо рігіпс перестали возити бо не беруть? чи в чому проблема? думаю попит на якісні матеріали нікуди не пропаде. зменшиться разом з ринком


+65% це не багато. баночка пепсі в сільпо в 22 році була 12 гривень, зараз 28.
і так майже з усім

Завезите.
Не багато...? Пепси бодяжат в Украине.
Не вникал в тему Ригипс , купил Кнауф так как Ригипса нету в Днепре ,у Вас зарплата также синхронно повысилась так?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 28 сер, 2025 21:32, всього редагувалось 2 разів.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3924
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 21:08

  Бетон написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:По слухам в 26 году из Киева выйдет больше миллиона. Не знаю на сколько это отвечает действительности. Кто что слышал

Прямо выйдет ? Не выедет, пешком ... ? Миллион ?

А куда ? )

"Опять эта неопределенность"

Тебя же отчим учил конкретности
Тебя в институте учили точным расчетам

А ты оказался недостойным учеником ... образование тебе давали, но ты от него отказался

Так говорят люди.

Я спрашиваю, а не утверждаю. .
Но знаю точно, что из Чернигове в Киев перевозят архивы МВД и нацгвардии. Это точно, потому что в архиве работает мой знакомый. На очереди архивы запорожской области.
Частично перевозят в Киев и Львов. Во Львове архивные склады поменьше.
Так что я бы обратил на эту информацию внимание

Уровень твоей информации = нулю

Твои "знакомые" - это кто-то, где-то написал в фейбуке
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11975
З нами з: 31.08.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 21:26

  Vadim_ написав:
  trololo написав:
  Vadim_ написав:Може нічого нового не розкажу експертам ринку , але взагалі ,
гіпс і інше приблизно + 65% (до війни)на український Кнауф , про більш якісний Польський Ригиипс можна забути. Робота гіпсарів також приблизно так підвищилась.
Вообщем сьогодні стартанул... :)


а шо рігіпс перестали возити бо не беруть? чи в чому проблема? думаю попит на якісні матеріали нікуди не пропаде. зменшиться разом з ринком

+65% це не багато. баночка пепсі в сільпо в 22 році була 12 гривень, зараз 28.
і так майже з усім

Не багато...? Пепси бодяжат в Украине.
Не вникал в тему Ригипс , купил Кнауф так как Ригипса нету в Днепре ,у Вас зарплата также синхронно повысилась так?


Украина - страна, в которой традиционно зарплата имеет не доминирующий вес в определении СС, а соответственно цены.
Во времена резких девалов зарплаты в валютном исчислении резко падали, но отечественные товары в грн дорожали, а импортные дорожали пропорционально "росту" валюты относительно грн.
Поэтому, рост сс ведет к росту цены, а рост или не рост зарплат влияет только на объем розничных продаж. Есть еще оптовые продажи, которые делают продавцам стройматериалов основную кассу, а розничные мало кого интересуют кроме магазов, через которые они осуществляются.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17723
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8665 раз.
Подякували: 5482 раз.
 
Профіль
 
10
5
7
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 21:44

Слышать теоретическое говно "специалистов" не интерено , если кому интересно буду информировать реалиями рынка на сейчас
Работа по простенку была 200 а сейчас 320..., материалы +- столькоже.
Надіюсь с цінами на ремонт квіточки зрозуміло ?Адекватним
Могу віложить прайс на работу, материалі и подьом в квартиру...
Востаннє редагувалось Vadim_ в П'ят 29 сер, 2025 05:28, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3924
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 22:00

  Frant написав:
  BIGor написав:
  Frant написав:У 2025–2026 роках з України виїдуть ще майже 400 тисяч людей — прогноз Офіса міграційної політики

Виїзжать з якихось депресивних сіл чи пгт. В Києві з 1991 року тільки приріст. Навіть ті хлопці 18-22 що зараз виїзжають - чи це ЦА на купівлю Варшавського чи Грейт?

Колоссальная ошибка керманычей-крепких-дерибанычей разрешить выезд молодых мужчин 18-22 лет. Они настойчиво хотят проиграть войну, причем вдребезги, по польский кордон. Ошибка на ошибке, дерибан на анархии, деиндустриализация на депопуляции, клоуны на высших должностях, вместо арены цирка.
Посему - итог предсказуем.


НЕ читал, НО из комментов что слышал - склоняюсь к след. версии: задумка в том, чтобы показать ВСЕМ (включая ЕС и наших ранее выехавших парней) нашу "свободность", мол, все, выезд свободен законом, если вас на западе начинают щемить или ностальгия замучила, дорого жить "там" - можете возвращаться учиться и работать здесь и сможете выехать когда захотите ДО 22 лет! А кроме того - "спустить пар", выпустив за границу часть потенциальных и реальных участников картонного майдана (кто с бабками) в преддверии выборов. А еще - КабМину этим законом дали полномочия по изменению условий выезда (захлопнуть калитку на границе).
Миша-клиент
 
Повідомлень: 831
З нами з: 02.11.08
Подякував: 32 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 00:36

  Бетон написав:По слухам в 26 году из Киева выйдет больше миллиона. Не знаю на сколько это отвечает действительности. Кто что слышал

Якщо лінія фронту підійде, то 75% витче, як в 2022.
UA
 
Повідомлень: 9635
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2347 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 01:34

  Миша-клиент написав:А еще - КабМину этим законом дали полномочия по изменению условий выезда (захлопнуть калитку на границе).


так закон никакой непринимался ж... просто постанова
baraka
 
Повідомлень: 5475
З нами з: 09.10.12
Подякував: 920 раз.
Подякували: 881 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 02:25

  Vadim_ написав:Слышать теоретическое говно "специалистов" не интерено , если кому интересно буду информировать реалиями рынка на сейчас
Работа по простенку была 200 а сейчас 320...
Надіюсь с цінами на ремонт квішточки зрозуміло ?Адекватним
Могу віложить прайс на работу, материалі и подьом в квартиру...

А где делаешь ремонт? Уж не в Маяке?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5331
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 07:31

  baraka написав:
  Миша-клиент написав:А еще - КабМину этим законом дали полномочия по изменению условий выезда (захлопнуть калитку на границе).


так закон никакой непринимался ж... просто постанова

Они хозяева территории, керманычи-дерибанычи.
Хотят - принимают законы, хотят - постановы. Все худо бедно исполняется.
Беда в том, что все самостийные законы и постановы принимаются исключительно для обогащения малой части населения.
Государство как таковое украинцем не нужно, они воспринимают его в штыки, ещё с времен Российской и Австро-Венгерской империй. Отсюда эти высоченные заборы вокруг своих маетков и принципиальное нежелание ничего не платить государству. Ну и свободные выборы - ещё тот цирк, с клоунами, шоыерами и сантехниками на самых высших должностях.
В общем, Карфаген должен исчезнуть. Советское наследство уро-ды проепали, своего не создали. Иных путей уже не осталось.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23280
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1773 раз.
Подякували: 2584 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12476124771247812479
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2532, 2533, 2534
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25332 17175944
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 сер, 2025 16:46
Хомякоид
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6693854
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 73297
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3563)
28.08.2025 23:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.