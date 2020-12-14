Додано: Чет 28 сер, 2025 22:00

У 2025–2026 роках з України виїдуть ще майже 400 тисяч людей — прогноз Офіса міграційної політики

Виїзжать з якихось депресивних сіл чи пгт. В Києві з 1991 року тільки приріст. Навіть ті хлопці 18-22 що зараз виїзжають - чи це ЦА на купівлю Варшавського чи Грейт?

Колоссальная ошибка керманычей-крепких-дерибанычей разрешить выезд молодых мужчин 18-22 лет. Они настойчиво хотят проиграть войну, причем вдребезги, по польский кордон. Ошибка на ошибке, дерибан на анархии, деиндустриализация на депопуляции, клоуны на высших должностях, вместо арены цирка.

Посему - итог предсказуем. Колоссальная ошибка керманычей-крепких-дерибанычей разрешить выезд молодых мужчин 18-22 лет. Они настойчиво хотят проиграть войну, причем вдребезги, по польский кордон. Ошибка на ошибке, дерибан на анархии, деиндустриализация на депопуляции, клоуны на высших должностях, вместо арены цирка.Посему - итог предсказуем.

НЕ читал, НО из комментов что слышал - склоняюсь к след. версии: задумка в том, чтобы показать ВСЕМ (включая ЕС и наших ранее выехавших парней) нашу "свободность", мол, все, выезд свободен законом, если вас на западе начинают щемить или ностальгия замучила, дорого жить "там" - можете возвращаться учиться и работать здесь и сможете выехать когда захотите ДО 22 лет! А кроме того - "спустить пар", выпустив за границу часть потенциальных и реальных участников картонного майдана (кто с бабками) в преддверии выборов. А еще - КабМину этим законом дали полномочия по изменению условий выезда (захлопнуть калитку на границе).