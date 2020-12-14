Вас на Трої ще здатний наздогнати. Навіть з форою. Тільки-но прибіг з 5км-івки. Це десь як вся Троя, не втечете
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 06 вер, 2025 09:53
Додано: Суб 06 вер, 2025 09:57
Додано: Суб 06 вер, 2025 09:59
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Суб 06 вер, 2025 10:02
Не знаю, як тільки перестаю рухатись, зразу відчуваю спад у всьому: від запасів енергії до лібідо.
А з бігом - енерджайзер.
Вимушено міняв на підйоми по сходам , але все одно біг прямо наповнює ендорфінами тіло.
Додано: Суб 06 вер, 2025 10:04
Національний спорт українців - алкоголь і тютюнопаління. І дерибан власних територій. Хто більше?
Додано: Суб 06 вер, 2025 10:13
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Не знаю, як тільки перестаю рухатись, зразу відчуваю спад у всьому: від запасів енергії до лібідо.
А з бігом - енерджайзер.
Вимушено міняв на підйоми по сходам , але все одно біг прямо наповнює ендорфінами тіло.[/quote]є багато менш шкідливих активностей, підіом по сходах вбиває суглоби та дуже пристарює серце - маю друзів лікарів, які одностайно кажуть про шкідливість - травматологи про суглоби та хребет, кардіологи про рубці на серце та його тотальну зношеність, особливо у бігунів на великі дистанціі
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|