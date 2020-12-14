kingkongovets написав:до речі а що там з тим військовим, який опиздюлив консьєржа що не пускав його в ліфт?Бетон написав:
поки плачуть, хочуть щоб ліфт працьював і вода подавалась і всі платили. Я з сусідами які не бажають вчасно платити утримання будинку ніяких спільних справ мати не збираюсь, а таких майже півбудинку.
і як знайти порозуміння мешкнцю 3-го поверху та 25-го в такий ситуації?
Как это уже работает.
Не скинулся на дизель? Твой ключ открывает только двери в портал увлекательного путешествия по лестнице.
Скуд ставьте.
А если дом древний и должников много, вы обречены
Не знаю почему у вас жуют сопли, но в нашем жк, довольно быстро получены коллективные решения по взысканию долгов и все оплатили как заиньки
невже сидить?)
Кажуть він реально воював під Бахмутом. Нічого йому не буде.
Але сцена реально кіношна, зарядить прикладом в око достойно Скорсезе