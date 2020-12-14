Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Якась блогерка викладала - здається та сама, і ціна приблизно та ж
Тогда она стоила чуть ли не триста, и мы с Кингом спорили по поводу сколько она в аренде может затянуть, ну и отсюда цена по правилу хотя бы 150ти аренд(а не 250+) Кинг писал что там под ремонт активно скупают по сходной цене(2-3куе метр) как я указал максимум за неё. А эта стоила больше пяти за метр.
kingkongovets написав:а як використовувалась однушка?
50/50 терміну - мешкав я, здавав знайомим з дисконтом
і ринкову вартість цих послуг за цей період ви враховуєте?
та й дисконт той - він же з вашої кишені, вона могла би заробити більше
вона лоусегментна, тому здавати по 150 чи 200, чи взагалі не здавати, не мало принципової різниці перші здачі взагалі пішли на перекомплектацію техніки та меблів успадкованих від попередних власників з віком стану більш прижимистим, то може здача стане більш актуальною, зараз ці гроші ні про що. Здавати її не цікаво, в мене на клауд-сервіси\навчання більше витрається, питання стоїть чи перенести ці метри на правобережжя Києва ближче до центру, чи взагалі значно західніше
Якась блогерка викладала - здається та сама, і ціна приблизно та ж
Тогда она стоила чуть ли не триста, и мы с Кингом спорили по поводу сколько она в аренде может затянуть, ну и отсюда цена по правилу хотя бы 150ти аренд(а не 250+) Кинг писал что там под ремонт активно скупают по сходной цене(2-3куе метр) как я указал максимум за неё. А эта стоила больше пяти за метр.