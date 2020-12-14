RSS
  #<1 ... 12498124991250012501
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 13:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Росіяни намагаються бити по старих будинках, щоб були якомога більші руйнування, - ДСНС 

«Панельні будинки, якщо будуть ураження, можуть «скластися», але будуть пустоти. Якщо є влучання в старі цегляні будинки, побудовані в 50-х роках минулого сторіччя, там повністю засипає людей будівельним сміттям і пустоти практично відсутні», - пояснив директор департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС, генерал-майор служби цивільного захисту Володимир Качкан.

Він пояснив, що можливість вижити у пустотах є, якщо під ними опинитися.

Рятувальники радять усім шукати укриття чи якісь більш безпечні простори, не ігнорувати тривоги. «Бо іншого виходу поки що немає», - додав Качкан.
GALeon
Повідомлень: 1658
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 14:08

  барабашов написав:На отшибе будут платить за парковку 200 баксов в месяц?
Паркинг как в американских фильмах многоэтажный и с узким спиральным заездом и довольно далеко от домов(не в 100метрах)?


Можливо то якась підземна частина паркінгу, бо інші пропозиції по 3000 грн.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/aren ... XWJqE.html
Slon_Nosov
Повідомлень: 2607
З нами з: 13.07.09
Подякував: 1086 раз.
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 18:17

  airmax78 написав:Я думаю Трибека одичал в своей деревне и сейчас похож на Германа Стерлигова или вот на этого дедка: https://www.youtube.com/watch?v=VhyIz3jlvNc

Герман виявився людиною свідомою.
https://www.youtube.com/watch?v=I3T_VM6juZw
Повідомлень: 9680
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
1
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 19:40

  airmax78 написав:Я думаю Трибека одичал в своей деревне и сейчас похож на Германа Стерлигова или вот на этого дедка: https://www.youtube.com/watch?v=VhyIz3jlvNc

Макс, готуєшся до зими? Комин прочистив, дровами запасся?
flyman
Повідомлень: 40876
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1611 раз.
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 20:31

  Slon_Nosov написав:
  барабашов написав:На отшибе будут платить за парковку 200 баксов в месяц?
Паркинг как в американских фильмах многоэтажный и с узким спиральным заездом и довольно далеко от домов(не в 100метрах)?


Можливо то якась підземна частина паркінгу, бо інші пропозиції по 3000 грн.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/aren ... XWJqE.html

А така пропозиція нецікава
Investor_K
Повідомлень: 10766
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 22:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

кажуть жителі Варшавського плюс дуже радіють від карфесту біля Ретровілю)

є вже навіть декілька постраждалих, яким щось скинули з вікон на машини
kingkongovets
Повідомлень: 11877
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
1
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 23:42

  kingkongovets написав:кажуть жителі Варшавського плюс дуже радіють від карфесту біля Ретровілю)

є вже навіть декілька постраждалих, яким щось скинули з вікон на машини

Такі заходи треба проводити десь у лісі
Investor_K
Повідомлень: 10766
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 08:25

  kingkongovets написав:кажуть жителі Варшавського плюс дуже радіють від карфесту біля Ретровілю)

є вже навіть декілька постраждалих, яким щось скинули з вікон на машини

Уровень культуры украинский псевдоэлиты, этих вонючих тупых быдланов, копии русских нуворишей - хорошо всем известен.


Так что с даражаем?
Пока что цены вторички на уровне 2003 года, и никакого подъема не наблюдается
Frant
Повідомлень: 23280
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1773 раз.
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 08:32

  Investor_K написав:
  kingkongovets написав:кажуть жителі Варшавського плюс дуже радіють від карфесту біля Ретровілю)

є вже навіть декілька постраждалих, яким щось скинули з вікон на машини

Такі заходи треба проводити десь у лісі
в
селі Петрушки за Бояркою або Кончі Заспі
Frant
Повідомлень: 23280
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1773 раз.
