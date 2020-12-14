RSS
  #
Сер 24 вер, 2025 14:00

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Оренда квартир у Києві: як змінилися ціни з початком навчального року і що впливає на ринок
Ірина_
Сер 24 вер, 2025 16:11

  Бетон написав:Умное можете что-то написать?


Раньше...миром управляли умные.Это было "жестокое" время,потому что умные-вынуждали тупых хоть чему то учиться.Тупым было тяжело.Но времена изменились...со временем..теперь....миром управляют большей частью тупые.Однако,отчасти это справедливо,потому как тупых-гораздо больше.Теперь умные учатся говорить именно то...и таким образом-чтобы тупым было понятно.Если тупой что то не понял-это не его проблема,это проблема умного.Раньше-страдали тупые,теперь наоборот-страдают и раздражаются умные.Но страданий в целом...в мире стало меньше,потому что умных так же все меньше и меньше.......................................................
osafly
Сер 24 вер, 2025 16:55

  osafly написав:
  Бетон написав:Умное можете что-то написать?


Раньше...миром управляли умные.Это было "жестокое" время,потому что умные-вынуждали тупых хоть чему то учиться.Тупым было тяжело.Но времена изменились...со временем..теперь....миром управляют большей частью тупые.Однако,отчасти это справедливо,потому как тупых-гораздо больше.Теперь умные учатся говорить именно то...и таким образом-чтобы тупым было понятно.Если тупой что то не понял-это не его проблема,это проблема умного.Раньше-страдали тупые,теперь наоборот-страдают и раздражаются умные.Но страданий в целом...в мире стало меньше,потому что умных так же все меньше и меньше.......................................................

В мире тупых намного проще заработать деньги.
Бетон
Сер 24 вер, 2025 19:09

  kingkongovets написав:був тільки що у справах в Рибальському

дуже захотілось взяти за вухо ейрмакса, привезти туди і потикати носом у відсутні канали та досі недобудовані чергі з незрозумілою перспективою

як був цей жк довгобудом в галімій локаціі, так і залишився

Форс-мажор завадив каналам. Але я все ще вірю що каналам в Рибальскому бути. Як і станції метро Суднобудівній.
Здається в оренду там все дуже добре.
Рибальській - ван лав. Незакритий гештальт.
Сер 24 вер, 2025 19:14

  Бетон написав:Инвестор помни!
Если на визуализации ЖК нарисовано что угодно, связанное с водой, это брехня.
ЖК Венеция - пример
Зображення Зображення

Як додатковий спротив під час плавання - норм. Головне щоб душ був на березі. Ну і не ковтати.
Сер 24 вер, 2025 19:51

  Бетон написав:
  osafly написав:Раньше...миром управляли умные.Это было "жестокое" время,потому что умные-вынуждали тупых хоть чему то учиться.Тупым было тяжело.Но времена изменились...со временем..теперь....миром управляют большей частью тупые.Однако,отчасти это справедливо,потому как тупых-гораздо больше.Теперь умные учатся говорить именно то...и таким образом-чтобы тупым было понятно.Если тупой что то не понял-это не его проблема,это проблема умного.Раньше-страдали тупые,теперь наоборот-страдают и раздражаются умные.Но страданий в целом...в мире стало меньше,потому что умных так же все меньше и меньше.......................................................

В мире тупых намного проще заработать деньги.


Написал Бетон, который заработал несколько сотен тысяч $$$
pesikot
