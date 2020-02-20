|
Відгуки про ICU
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 24 вер, 2025 20:20
shkodnik написав:
наразі переписуюсь з бекофісом ICU щодо оновлення своїх даних у них( паспорт, довідка про дохід ітд). Дууже повільно обробляють дані... Не знаю вже чому, але по мені так... відіслав перший лист на onboarding@icu.ua
16.09, потім дослав 18.09 і досі не оновили дані в кабінеті. Чи це у всіх так? Якщо цей форум читають менеджери ICU -хлопці, зверніть на це увагу, це як мін виглядає не чемним по відношенню до клієнтів
У них в підтримці переважно дівчата, які доволі швидко відповідають. Але ж ви звертаєтесь до хлопців..зателефонуйте, поцікавтесь вашим питанням.
Navegantes
- Повідомлень: 436
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 116 раз.
Профіль
Додано: Сер 24 вер, 2025 20:25
moveton написав: viy написав:
Про що ви? яка чемність? відкинув для себе можливість працювати з ICU після того як 25.08.2022 отримав від їх представника таку відповідь:///Доброго дня. Для того, щоб продати Вам такі акції, нам треба їх мати. А також мати бажання продати.
Наразі ні того ні іншого немає ) ///
Вроде, нормальный честный ответ. Я, правда, даже не знал, что ICU в 2022м хоть какие-то акции продавало. Думал, что за акциями нужно ходить в какой-нить Универ или BTC. Не знаю почему это повод ОВГЗ у ICU не покупать. Но дело хозяйское. Каждый выбирает брокера по своему вкусу.
ICU - це про облігації. Щоб у них придбати (чи їм продати) якісь акції, це має бути конкретна домовленість, узгоджена між продавцем, покупцем та брокером.
Navegantes
- Повідомлень: 436
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 116 раз.
Профіль
Додано: Сер 24 вер, 2025 20:56
Navegantes написав: moveton написав: viy написав:
Про що ви? яка чемність? відкинув для себе можливість працювати з ICU після того як 25.08.2022 отримав від їх представника таку відповідь:///Доброго дня. Для того, щоб продати Вам такі акції, нам треба їх мати. А також мати бажання продати.
Наразі ні того ні іншого немає ) ///
Вроде, нормальный честный ответ. Я, правда, даже не знал, что ICU в 2022м хоть какие-то акции продавало. Думал, что за акциями нужно ходить в какой-нить Универ или BTC. Не знаю почему это повод ОВГЗ у ICU не покупать. Но дело хозяйское. Каждый выбирает брокера по своему вкусу.
ICU - це про облігації. Щоб у них придбати (чи їм продати) якісь акції, це має бути конкретна домовленість, узгоджена між продавцем, покупцем та брокером.
Я це розумію, я мав ідею і шукав можливість її реалізувати. Я знайшов те що я шукав в іншого брокера і в нього також маю пакет облігацій а ICU залишилась в моїй пам'яті як організація з якою я не бажаю мати справ. І сьогодні випадково побачивши в обговорюваних темах цю я вирішив написати свій відгук.
viy
- Повідомлень: 197
- З нами з: 13.08.18
- Подякував: 236 раз.
- Подякували: 161 раз.
Профіль
viy написав:
Я це розумію, я мав ідею і шукав можливість її реалізувати. Я знайшов те що я шукав в іншого брокера і в нього також маю пакет облігацій а ICU залишилась в моїй пам'яті як організація з якою я не бажаю мати справ. І сьогодні випадково побачивши в обговорюваних темах цю я вирішив написати свій відгук.
Можливо, ви не змогли якісно донести їм свою ідею. Або ж у вашому зверненні бракувало розділових знаків і представник ICU просто вас не зрозумів.
Navegantes
- Повідомлень: 436
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 116 раз.
Профіль
