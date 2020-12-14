RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 06:34

  The_Rebel написав:
  Бетон написав:Вы писали, помню. Такое покупать не на часі.
П.с.
Я боюсь не за свою жизнь, а за детские. В этом разница: ты думаешь только о себе, песикот. Кто бы писал о яйцах. Тот, кто размахивает бумажкой?? Ты в своём уме?
Мои дети очень далеко и я спокоен.
Снова погибла девочка. 4 года война. Ответственность родителей. Вывозите за границу, а если впадло, то подрывайте задницы с кроватей и чешите в убежища


Ох, хлопнув бутилочку) Тому відверто. Україна і справедливість переможуть. Війна буде ще максимум 1 рік. Після перемоги нас швидко візьмуть в ЄС, бо ніхто не захоче втрачати мільйонну досвідчену армію. Орбана засунуть під плінтус. Молдова сьогодні також зробила крок, а ми з нею зв'язані в питанні вступу. Відповідно ціни на нерухомість в Києві швидко стануть європейськими. "Скупайтейсь, глупци!"))) Я особисто планую зимою взяти іпотеку в Києві, тоді ще будуть відключення електроенергії і ціни будуть на мінімалці. Далі - появиться світло в кінці тунелю. Все буде Україна!

Прикольная писанина.
Это ты бутылку коньяка хлопнул? Или стакан самогона? Таксист-шахматист))))
Востаннє редагувалось Frant в Чет 02 жов, 2025 06:54, всього редагувалось 1 раз.

Frant
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 06:54

  The_Rebel написав:
  Hotab написав:Схоже що Флайман вліз копитами в бетон УКО..
Раніше за ним такої щедрості (роздавати гроші платників податків, яким він вважає і себе) «багатим» - помічено не було :P

Схоже на те. І на цьому "оточення" застопорилося. Можна накласти наступні ЖК на карту шрт і вичислити точку розриву цепочки:
ЖК «Нова Хвиля»
ЖК «Милославський»
ЖК «Совські ставки»: (раніше забудовник мав відділ продажів цього ЖК)
ЖК «Синьоозерний»
Офісний центр «Домініон»: (також належить до переліку заарештованих об'єктів)
ЖК «Флагман»
ЖК «Сімейний затишок»
ЖК «Олімпійське містечко»
«Деміївський квартал»: (раніше ЖК «Панорамне містечко» та «Панорамний»)
ЖК «Східна Брама»
ЖК «Сосновий бір»
ЖК «Науковий»

П.с. Кажуть на початку 2000х Войцеховський приїхав у Київ без копійки в кармані. Побачив ділянку на Жилянській, зв'язався з власником, представився забудовником і взяв в нього ділянку під обіцянку стояка квартир у майбутньому жк. Потім на позичені гроші купив паркан, найняв волоцюг, щоб імітували бурхливу діяльність і почав водити туди інвесторів) Майже жодної процедури щодо будівництва він не дотримувався, хоча деякі будинки навіть ввів у експлуатацію в основному через куплені рішення Полтавського суду. Бо був не забудовником, а джентльменом удачі

Войцеховскому памятник надо поставить. Дал жилье малоимущим. Не проклятые хрущи, а хоромы, за недорого. Правда, половина людей без денег осталась, с недостроями, но eто издержки производства страні крепких бесхозяйственников.

Побольше би Войцеховских в Украину! Она расцвела би, от Сяна и до Дона :mrgreen: 8)
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 10:52

Якщо не військовозобовязаний, то можете скуплятись на всю котлету. А перебувати в тій досвідченній мільйонній армії не хочете? От міністр недавно розбовідав що бусифікують 30 тисяч ресурсу щомісяця - от це ціна інвестиційного парадайзу в Києві.
