Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 08 жов, 2025 11:02
Бетон написав: UA написав:
Ціна говно ремонту 28 000 1к 41 метр або 680 у.е за мер. У вторинці напевно буде 1000 у.е метр.
Якби ця блогерша ложила плитку по 1000 грн метр, а не по 3000 як ломили рік тому майстри з інструментом, то нерухомість стане доступнішою.
Головна причина це катастрофічний перекос в професіях. Докуя блогерів та мало сантехніків.
Если бы эта блогерша в своей жизни построила хоть собачую будку в реальности, а не на камеру, если бы эти блогеры вообще в своей жизни понюхали дым режущей искрящей болгарки с металлическим привкусом, то запели бы по-другому, это правда
То куйня.
В Україні більшість "плиточників" ріже керамограніт звичайною болгаркою з кілограмами пилюки в повітрі, бо жаба душить на нормальний плиткоріз з водяною подачею за 1000+ евро. Штроблять стіни також болгаркою.
UA
- Повідомлень: 9732
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1883 раз.
- Подякували: 2355 раз.
Профіль
Додано: Сер 08 жов, 2025 11:08
UA
бо жаба душить
До чого тут жаба. Ти з одного боку не хочеш щоб клали по 3 т грн за метр (дорого!), а з іншого вимагаєш дорогого проф. інструменту. Він тоді має бути закладений в ціну квадрата , чи альтруїзм?
Hotab
- Повідомлень: 16631
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 394 раз.
- Подякували: 2505 раз.
Профіль
Додано: Сер 08 жов, 2025 11:36
Hotab написав:UA
бо жаба душить
До чого тут жаба. Ти з одного боку не хочеш щоб клали по 3 т грн за метр (дорого!), а з іншого вимагаєш дорогого проф. інструменту. Він тоді має бути закладений в ціну квадрата , чи альтруїзм?
1. Я дивуюся що плиточникам з болгаркою своїх легень не шкода?
2. Відсутність нормального інструмента ще через побоювання, що замовник вижене з об'єкту через косяки не давши забрати інструмент.
UA
- Повідомлень: 9732
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1883 раз.
- Подякували: 2355 раз.
Профіль
Додано: Сер 08 жов, 2025 14:41
вісті з полів
жк Креатор, 68 метрів за 134К , сьогодні підписаний завдаток
kingkongovets
- Повідомлень: 11891
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2735 раз.
Профіль
Додано: Сер 08 жов, 2025 15:55
kingkongovets написав:
вісті з полів
жк Креатор, 68 метрів за 134К , сьогодні підписаний завдаток
Хоч з ремонтом?
Faceless
- Модератор
- Повідомлень: 36690
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8252 раз.
Профіль
Додано: Сер 08 жов, 2025 16:18
kingkongovets написав:
вісті з полів
жк Креатор, 68 метрів за 134К , сьогодні підписаний завдаток
Повільно і впевнено, ціни житла в Києві, рухаються вниз.
Інших варіантів вже немає, лише падіння.
До речі, чітко видно провал цін в порінянні з 2008 роком
Frant
- Повідомлень: 23281
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1776 раз.
- Подякували: 2581 раз.
Профіль
Додано: Сер 08 жов, 2025 16:19
Faceless написав: kingkongovets написав:
вісті з полів
жк Креатор, 68 метрів за 134К , сьогодні підписаний завдаток
Хоч з ремонтом?
ні
kingkongovets
- Повідомлень: 11891
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2735 раз.
Профіль
Додано: Сер 08 жов, 2025 16:21
Faceless написав: kingkongovets написав:
вісті з полів
жк Креатор, 68 метрів за 134К , сьогодні підписаний завдаток
Хоч з ремонтом?
Звичайно без
від 50К за говно ремонт до ......
В Україні зараз робити ремонти не найкраща ідея.
Ціни напевно вище Польщі.
UA
- Повідомлень: 9732
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1883 раз.
- Подякували: 2355 раз.
Профіль
Додано: Сер 08 жов, 2025 16:31
UA написав: Faceless написав: kingkongovets написав:
вісті з полів
жк Креатор, 68 метрів за 134К , сьогодні підписаний завдаток
Хоч з ремонтом?
Звичайно без
від 50К за говно ремонт до ......
В Україні зараз робити ремонти не найкраща ідея.
Ціни напевно вище Польщі.
Говноремонт це надзвичайно широкий діапазон. То у вас профдеформація від інстаграмних
Faceless
- Модератор
- Повідомлень: 36690
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8252 раз.
Профіль
