Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:Чому Південний міст ремонтують без кінця
Південний міст — одна з найважливіших транспортних артерій столиці, якою щодня користуються сотні тисяч киян та транзитний транспорт з усієї країни. Проте разом із рухом автомобілів тут постійно триває й ремонт: смуги то відкривають, то закривають, асфальт латають, а за кілька місяців він знову тріскає. Для багатьох водіїв Південний міст давно перетворився на символ нескінченного ремонту.
цікаво, а чому не можна проверх "тонкого металевого листа" залити щось типу монолітної плити. потріщить?
Господар Вельзевула написав:Панове, а в чем прикол Свитлопарка? Реально дешевле Грейта и Варшавского, лоджии есть, генераторы стоят. До метро пешком 5 минут. Раз дешевле значит в чем-то подвох? Бетон, глаголь
Господар Вельзевула написав:Панове, а в чем прикол Свитлопарка? Реально дешевле Грейта и Варшавского, лоджии есть, генераторы стоят. До метро пешком 5 минут. Раз дешевле значит в чем-то подвох? Бетон, глаголь
Там місце гуано
Для людей похилого віку і з діточками Троєщина набагато комфортніша
Господар Вельзевула написав:Панове, а в чем прикол Свитлопарка? Реально дешевле Грейта и Варшавского, лоджии есть, генераторы стоят. До метро пешком 5 минут. Раз дешевле значит в чем-то подвох? Бетон, глаголь
на самом деле, дупа мира промзона плохая развязка, объезжать под унылым мостом около проспекта Науки трасса, ж/д тэц нет инфраструктуры никакой, даже несчастного сквера до метро идти вдоль трассы мимо бомжатников всяких и не 5 минут, а реально 15
smdtranz написав:на самом деле, дупа мира промзона плохая развязка, объезжать под унылым мостом около проспекта Науки трасса, ж/д тэц нет инфраструктуры никакой, даже несчастного сквера до метро идти вдоль трассы мимо бомжатников всяких и не 5 минут, а реально 15
А,понятно. Спасибо. ТЕЦ да, особо. Считай возле яблочка мишени. У нас возле ТЕЦ и ЮМЗ недвижимость камнем вниз.
ну и ряд менее очевидных моментов, например напротив лысая гора, где при царях приводили в исполнение смертные приговоры и собираются всякие интересные личности, устье Лыбеди, где есть настоящие трущебы почти как в Африке, периодически живущие в окрестностях цыганские табора (временно потеряло актуальность, ибо цыгане с синими паспортами стали беженцами в Европе) и многое другое