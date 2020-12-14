RSS
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 20:43

Прохожий
Так там баришня вже на кожному метрі 700 від довоєнної скинула. Але жадною вважається все одно вона)
Hotab
 
Повідомлень: 16783
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2516 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 21:16

  Hotab написав:
  Прохожий написав:
  Hotab написав:smdtranz
Історія землі - це останнє що буде цікавити когось при купівлі нерухомості ))
Чи ви вірите у всяку там енергетику та іншу маячню?)

там прямо на лысой Уня купил в Оранже и был в экстазе)))

А оранж хоч здали?)
А то я памʼятаю його слоган «оранжевий хіт сезону»)))
Щось зник десь))



Оранж сдали, там полная парковка, рядом строят Централ Хиллс. поменяли дорогу по лысогорскому спуску, коммуникации, провели маршрутку, сделали кольцо и кое где тротуары.
цементные заводы и всякие предприятия рядом никто не отменял, конечно. как была дупа так и осталась. из бизнеса только пивнушка, остальное на Науки.
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 672
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 21:19

  Прохожий написав:"вольному воля"(с)
)
Я уже тоже мальчик не маленький по жизни сделал один вывод, если что то уж сильно нравицца и возможность есть а "это" условно в единичном кол-ве, то если "цена вопроса" до 5% то таки нужно брать)
но это все ИМХО из жизненного опыта)


Мне не может нравится безусловно.
Мне может нравится сочетание цена-качество.
Хотя именно эта-в единичном. Больше нет и не будет. Ну,без ремонта.
Это не Варшавские и Грейты стояками.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 881
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
