Так там баришня вже на кожному метрі 700 від довоєнної скинула. Але жадною вважається все одно вона)
Додано: П'ят 17 жов, 2025 20:43
Додано: П'ят 17 жов, 2025 21:16
Оранж сдали, там полная парковка, рядом строят Централ Хиллс. поменяли дорогу по лысогорскому спуску, коммуникации, провели маршрутку, сделали кольцо и кое где тротуары.
цементные заводы и всякие предприятия рядом никто не отменял, конечно. как была дупа так и осталась. из бизнеса только пивнушка, остальное на Науки.
Додано: П'ят 17 жов, 2025 21:19
Мне не может нравится безусловно.
Мне может нравится сочетание цена-качество.
Хотя именно эта-в единичном. Больше нет и не будет. Ну,без ремонта.
Это не Варшавские и Грейты стояками.
