Ну как бы надо чисто на лифты и воду. Котельные есть,а внутри хаты Дейю нужно ставить. А ты уверен что это для лифтов? На той хате,что я тебе скидывал,стоит два, и побольше. Но это личные генераторы 10-ого этажа,который занимает колл-центр. И то,им не хватает.
Для каждого дома ставят свой. Хватает на лифты, воду, отопление, сигнализацию, интернет (слаботочку)
fox767676 написав:позаду грейта cтартували ЖК Sister з нормальним дизайном, змінною поверховістю (9-24) ну чого в нас все так, шиворот-навиворот ?
Поймите Вы, наконец. Риел ничего не может создать нормального. Рядом же уже есть "берег днепра" На что оно похоже
Позаду Грейта не буде нічого видно, крім Грейта
ну и я про это была слабая надежда, что раз уж так облажались построив десяток подряд одинаковых 25 этажек на набережной то сзади уже разбавят несколькими ~35+ башнями но все сделали ровно наоборот реально крепкие бесхозяйственники
Цікаво, в варіанті коли воно стоїть під вікнами перших поверхів (а інших варіантів не так і багато), то якісь антишумові екрани передбачені від будинку? Наскільки це все людям чутно? Я в UN-camp-ах бачив чимало генераторів великої потужності, зазвичай вони винесені за житлову зону до парків з технікою, вертолітного майданчику, кудись туди. Це шумно.
Для каждого дома ставят свой. Хватает на лифты, воду, отопление, сигнализацию, интернет (слаботочку)
1) є вимоги мінімальної відстані до стіни будинку, здається, 6 метрів 2) наразі в нових будинках перший (а то і перші 2-3) то комерція 3) звісно, чутно, але що робити Дуже далеко не винесеш з двох причин: - прибудинкова територія обмежена - довгі кабелі - дорого само по собі + втрати