є вимоги мінімальної відстані до стіни будинку, здається, 6 метрів
2) наразі в нових будинках перший (а то і перші 2-3) то комерція
3) звісно, чутно, але що робити
Дуже далеко не винесеш з двох причин:
- прибудинкова територія обмежена
- довгі кабелі - дорого само по собі + втрати
Маленькие двухтактные генераторы ревут как шахеды.
Дизельные станции работают мягко, тихо.
Ничего не мешает особо. Да и это меньшее, что людей волнует
Звук работы любого двигла зависит от системы выхлопа ... а не от количества тактов или вида топлива
Возможно
Я сужу из практики. Слышу как ревут одни и мягко работают другие, мощные.
Ну и ии подсветил такое:
Обороты и частота взрывов
🔹 Двухтактный двигатель делает рабочий такт каждый оборот коленвала, поэтому выхлопные газы вылетают с высокой частотой и давлением.
→ Звук получается резкий, «ревущий», особенно на высоких оборотах.
🔹 Дизельный генератор (четырёхтактный) делает рабочий такт через оборот.
→ Выхлоп происходит реже, звук ниже по частоте и мягче.
К тому же дизельные генераторы часто работают на низких оборотах — 1500–1800 об/мин, против 4000–7000 у двухтактников.
---
2. Система выпуска и глушитель
Двухтактники (особенно маленькие бензиновые) имеют простейший выхлоп без нормального глушителя — там важно сохранить обратное давление для продувки цилиндра.
→ Поэтому выхлоп «выстреливает» громко.
У дизелей стоит масивный глушитель и резонатор, часто с турбиной, которая сама гасит часть шума.
→ Итог — ровный, «бархатный» бас.
---
3. Рабочее давление и топливо
В двухтактном бензиновом — взрывное сгорание смеси с быстрым фронтом пламени.
В дизеле — плавное самовоспламенение под высоким давлением, с контролируемым горением.
→ Поэтому звук дизеля не «взрывной», а «тяжёлый, глухой».
---
4. Масса и жёсткость конструкции
Двухтактники лёгкие, корпуса тонкие — вибрация и шум выходят наружу.
Дизель — тяжёлый, массивный блок, толстые стенки — звук не резонирует.
---
5. Тип смесеобразования
В двухтактнике смесь поступает через картер, продувка идёт «внахлёст» — часть выхлопа вылетает вместе с новой порцией смеси, создавая шум.
В дизеле — впрыск прямо в камеру, всё чётко дозируется.