Додано: Вів 21 жов, 2025 12:27

Frant написав: The_Rebel написав: у Південній Кореї побудовано в десятки разів більше, але ж жодна їх влада/ президент не можуть записати на свій рахунок і 10%, які нікчеми у Південній Кореї побудовано в десятки разів більше, але ж жодна їх влада/ президент не можуть записати на свій рахунок і 10%, які нікчеми

А що збудували керманичі-дерибаничі за 34 роки?

По пунктам, розкриєте мені очі?

Чомусь я думав, що всі мости, всі атомні станції і взагалі електростанції, майже всі станції метро, взагалі вся інфраструктура - це продукт СРСР.



Сотни 25-єтажних недостроев вокруг Киева - да, ето чисто самостійний продукт, творение наших уро.дов. Даже в Московии такого нет.



Так сталося, що 20-те століття було ерою важкої промисловості. І левову частину 20-го століття Україна була у складі СРСР. Тож будівництво доріг, великих підприємств, атомних електростанцій і тп. дійсно припало на той період. (Але і Чорнобиль також, а він дав збиток на багато поколінь вперед, що може й перекриває всі здобутки від ас).Проте це все тільки в совку будувалося в той час? Тоді чому продуктами Самсунг чи Кіа/Hyundai користуються у всіх частинах світу? А що такого було створено в срср чи в Північній Кореї, яке користується/-лося попитом у всьому світі?Відповідаючи на питання що було створено за останні 34 роки в Україні. Зараз вже нема потреби будувати великі і неефективні заводи. Проте було побудовано багато дрібних підприємств і кожен може особисто створити/побудувати щось на свій розсуд і підприємницький хист, в т.ч. електростанцію. А таке було заборонено при совку, тоді старі пердуни на з'їзді КПРС що вирішували, те й будували всі інші.Зараз, будь-ласка, можна побудувати все самому, не чекаючи щось від держави, якщо ви вважаєте це буде ефективним та прибутковим. Бо держава це і є ми.Так, від держави вимагається прийняття зрозумілих та чесних правил гри, це поки дужешкутильгає в Україні, по цьому згоден.