RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15532155331553415535>
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 22:02

Успіх
Украинцы,в отличии от кацапов, люди рассудительные.
Они и за деньги воевать не хотят.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 910
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 22:04

Все на принуділовці))

Так нашим і не пропонують НОРМАЛЬНИХ грошей! :D
Успіх
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 8754
З нами з: 18.03.21
Подякував: 296 раз.
Подякували: 1011 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 22:11

  Успіх написав:Так нашим і не пропонують НОРМАЛЬНИХ грошей! :D

Так скоро генерал Зима та майор Распутіца, а тих лежнів не тільки годувати ...
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41242
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1617 раз.
Подякували: 2863 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 22:12

  Успіх написав:Так нашим і не пропонують НОРМАЛЬНИХ грошей! :D


Ну каждому свое. Зачем в окопах деньги мне непонятно.
Все равно довично там торчать.
Деньги вариабельны, а жизнь одна.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 910
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 22:26

"😳Чернігів у темряві. У Чернігові критична ситуація в енергетиці, терміни відновлення електропостачання невідомі.

В ОВА просять не поширювати дані про роботу міських систем. Критичні об’єкти переведені на альтернативне живлення.

Працюють «Пункти незламності» та пункти видачі води, поліція посилює патрулювання ввечері та вночі."

Сочувствую людям. Смотрел видео оттуда- женщина говорит ключевое, "в 2022 было очень тяжко, но была надежда. Сейчас ее нет".
Ну,как говорится,все там будем. Прифронтовые.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 910
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 22:35

  trololo написав:
  Shaman написав:але що ЛАД не хоче визнавати - він не один такий. таких на Раші напевне вже не менше половини...


ЛАД мабуть щиро вірить, що на нього так пальцем не покажуть і його дитину не будуть лякати каліцтвами. бо в нього радной язик такий самий як російських нациків

Я щиро вірю, що в Україні не всі такі розумники як ви.
С родным языком вы, похоже, так и не разобрались.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36956
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4868 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 22:37

  Господар Вельзевула написав:Успіх
Украинцы,в отличии от кацапов, люди рассудительные.
Они и за деньги воевать не хотят.

Особливо у французькому іноземному легіоні не хочуть.
Командуючий українець та найбільший відсоток саме українців там.
UA
 
Повідомлень: 9805
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1884 раз.
Подякували: 2362 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 22:37

  Hotab написав:ЛАД


Согласно Женевских конвенций - да.
А по реальной жизни...


По реальному життю переможець назначає, хто геноцидив ванюш в трусіках на танку, а хто захищався скидаючи ФАБ3000 з Ту-22 по житловим кварталам Маріка.

Вот тут как раз вопросов нет.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36956
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4868 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 23:51

21 октября (Рейтер) - Хрупкость мировой безопасности не имеет себе равных со времен Второй мировой войны и требует готовности к компромиссу, чтобы избежать нового глобального конфликта, заявило во вторник российское агентство РИА Новости со ссылкой на главу российской Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина.
«Сейчас мир переживает самый хрупкий момент для международной безопасности со времен Второй мировой войны, а именно период качественной трансформации мирового порядка», — цитирует Нарышкина РИА Новости.

Нарышкин заявил, что идет «ожесточённая борьба» между крупнейшими мировыми и региональными центрами силы за определение правил будущего мирового порядка.
«Наша общая и, пожалуй, главная задача — сделать так, чтобы адаптация к новой реальности прошла без большой войны, как это случалось на предыдущих исторических этапах», — заявил Нарышкин.
Он также повторил стандартную линию Кремля о том, что администрация президента Владимира Зеленского препятствует мирному процессу на Украине.
https://www.reuters.com/world/world-faces-most-fragile-security-moment-since-world-war-two-ria-cites-russian-2025-10-21/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36956
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4868 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 00:00

ВАШИНГТОН/ФРАНКФУРТ, 21 октября (Рейтер) - Россия подтвердила свои прежние условия достижения мирного соглашения с Украиной в частном коммюнике, отправленном в США на выходных и известном как «неофициальный документ», сообщили два американских чиновника и человек, знакомый с ситуацией.
По словам одного из официальных лиц США, в коммюнике вновь подтверждается требование России взять под контроль весь украинский регион Донбасс. Эта позиция фактически опровергает мнение Трампа о том, что линии фронта должны оставаться на прежнем месте.

Белый дом и российское посольство в Вашингтоне пока не отреагировали на просьбу прокомментировать ситуацию.
Новость о неофициальном документе (дипломатический термин, обозначающий неформальный документ, призванный донести позицию одной стороны до другой) появилась на фоне растущих сомнений в возможности проведения саммита Трампа и президента России Владимира Путина в Будапеште. Представитель Белого дома сообщил агентству Reuters во вторник, что такая встреча «в ближайшем будущем» не планируется.
......По словам одного из чиновников, Россия также подтвердила свою предыдущую позицию в неофициальном документе о том, что никакие войска НАТО не будут размещены на Украине в рамках какого-либо мирного соглашения.
https://www.reuters.com/world/europe/russia-reiterated-previous-ukraine-peace-terms-us-private-communique-sources-say-2025-10-21/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36956
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4868 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 15532155331553415535>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 139225
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 327490
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1013369
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.