21 октября (Рейтер) - Хрупкость мировой безопасности не имеет себе равных со времен Второй мировой войны и требует готовности к компромиссу, чтобы избежать нового глобального конфликта, заявило во вторник российское агентство РИА Новости со ссылкой на главу российской Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина. «Сейчас мир переживает самый хрупкий момент для международной безопасности со времен Второй мировой войны, а именно период качественной трансформации мирового порядка», — цитирует Нарышкина РИА Новости.
Нарышкин заявил, что идет «ожесточённая борьба» между крупнейшими мировыми и региональными центрами силы за определение правил будущего мирового порядка. «Наша общая и, пожалуй, главная задача — сделать так, чтобы адаптация к новой реальности прошла без большой войны, как это случалось на предыдущих исторических этапах», — заявил Нарышкин. Он также повторил стандартную линию Кремля о том, что администрация президента Владимира Зеленского препятствует мирному процессу на Украине.
ВАШИНГТОН/ФРАНКФУРТ, 21 октября (Рейтер) - Россия подтвердила свои прежние условия достижения мирного соглашения с Украиной в частном коммюнике, отправленном в США на выходных и известном как «неофициальный документ», сообщили два американских чиновника и человек, знакомый с ситуацией. По словам одного из официальных лиц США, в коммюнике вновь подтверждается требование России взять под контроль весь украинский регион Донбасс. Эта позиция фактически опровергает мнение Трампа о том, что линии фронта должны оставаться на прежнем месте.
Белый дом и российское посольство в Вашингтоне пока не отреагировали на просьбу прокомментировать ситуацию. Новость о неофициальном документе (дипломатический термин, обозначающий неформальный документ, призванный донести позицию одной стороны до другой) появилась на фоне растущих сомнений в возможности проведения саммита Трампа и президента России Владимира Путина в Будапеште. Представитель Белого дома сообщил агентству Reuters во вторник, что такая встреча «в ближайшем будущем» не планируется. ......По словам одного из чиновников, Россия также подтвердила свою предыдущую позицию в неофициальном документе о том, что никакие войска НАТО не будут размещены на Украине в рамках какого-либо мирного соглашения.