RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12538125391254012541
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 11:20

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Де найдорожчі та найдешевші ціни на квартири в Україні восени (первинка та вторинка)
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6315
З нами з: 25.01.06
Подякував: 80 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 12:08

  Frant написав:
  The_Rebel написав:у Південній Кореї побудовано в десятки разів більше, але ж жодна їх влада/ президент не можуть записати на свій рахунок і 10%, які нікчеми

А що збудували керманичі-дерибаничі за 34 роки?
По пунктам, розкриєте мені очі?
Чомусь я думав, що всі мости, всі атомні станції і взагалі електростанції, майже всі станції метро, взагалі вся інфраструктура - це продукт СРСР. :mrgreen:

Сотни 25-єтажних недостроев вокруг Киева - да, ето чисто самостійний продукт, творение наших уро.дов. Даже в Московии такого нет. :mrgreen:

Торговать пшеницей и олией - много ума не надо. Хватит 1 млн человек на всю территорию бившей УССР. Остальніе - нафиг с пляжа! :mrgreen:

Потрібні ще десь мільйонів 10 щоб землю обробляти, займатись експортною логістикою та ті хто б обслуговував тих хто працюватиме в цих двох стратегічних галузях України: сільському господарстві та експортній логістиці (там лікарі, вчителі, сфера послуг і т.п.). Більше країні з суто аграрною моделлю економіки не прогодувати. Але, боюсь, що аграрна модель в Україні не дозволить зберегти незалежність. Поряд з кцпами велика за територією аграрна країна що не входить ні в які військові альянси - приречена на захоплення.
airmax78
 
Повідомлень: 42964
З нами з: 25.10.12
Подякував: 988 раз.
Подякували: 5355 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 12:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Потрібні ще десь мільйонів 10 щоб землю обробляти, займатись експортною логістикою та ті хто б обслуговував тих хто працюватиме в цих двох стратегічних галузях України: сільському господарстві та експортній логістиці (там лікарі, вчителі, сфера послуг і т.п.). Більше країні з суто аграрною моделлю економіки не прогодувати. Але, боюсь, що аграрна модель в Україні не дозволить зберегти незалежність. Поряд з кцпами велика за територією аграрна країна що не входить ні в які військові альянси - приречена на захоплення.

Ось приклад того що може статися коли людина випадає з інфопростору України
Рано чи пізно проявляються скепсис, резонерство, сумніви у магічному впливу оберіга шляхом фарбування всього в жовто-блакитне , інтелігентська рефлексія та бездуховні розрахунки
Рятуй Господи
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4583
З нами з: 13.06.20
Подякував: 422 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 12:27

  Frant написав:
  The_Rebel написав:у Південній Кореї побудовано в десятки разів більше, але ж жодна їх влада/ президент не можуть записати на свій рахунок і 10%, які нікчеми

А що збудували керманичі-дерибаничі за 34 роки?
По пунктам, розкриєте мені очі?
Чомусь я думав, що всі мости, всі атомні станції і взагалі електростанції, майже всі станції метро, взагалі вся інфраструктура - це продукт СРСР. :mrgreen:

Сотни 25-єтажних недостроев вокруг Киева - да, ето чисто самостійний продукт, творение наших уро.дов. Даже в Московии такого нет. :mrgreen:

Торговать пшеницей и олией - много ума не надо. Хватит 1 млн человек на всю территорию бившей УССР. Остальніе - нафиг с пляжа! :mrgreen:

Так сталося, що 20-те століття було ерою важкої промисловості. І левову частину 20-го століття Україна була у складі СРСР. Тож будівництво доріг, великих підприємств, атомних електростанцій і тп. дійсно припало на той період. (Але і Чорнобиль також, а він дав збиток на багато поколінь вперед, що може й перекриває всі здобутки від ас).

Проте це все тільки в совку будувалося в той час? Тоді чому продуктами Самсунг чи Кіа/Hyundai користуються у всіх частинах світу? А що такого було створено в срср чи в Північній Кореї, яке користується/-лося попитом у всьому світі?

Відповідаючи на питання що було створено за останні 34 роки в Україні. Зараз вже нема потреби будувати великі і неефективні заводи. Проте було побудовано багато дрібних підприємств і кожен може особисто створити/побудувати щось на свій розсуд і підприємницький хист, в т.ч. електростанцію. А таке було заборонено при совку, тоді старі пердуни на з'їзді КПРС що вирішували, те й будували всі інші.
Зараз, будь-ласка, можна побудувати все самому, не чекаючи щось від держави, якщо ви вважаєте це буде ефективним та прибутковим. Бо держава це і є ми.
Так, від держави вимагається прийняття зрозумілих та чесних правил гри, це поки дуже
шкутильгає в Україні, по цьому згоден.
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 835
З нами з: 01.06.19
Подякував: 117 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 12:29

вшива ітелегенція в азилі

  fox767676 написав:
  airmax78 написав:Потрібні ще десь мільйонів 10 щоб землю обробляти, займатись експортною логістикою та ті хто б обслуговував тих хто працюватиме в цих двох стратегічних галузях України: сільському господарстві та експортній логістиці (там лікарі, вчителі, сфера послуг і т.п.). Більше країні з суто аграрною моделлю економіки не прогодувати. Але, боюсь, що аграрна модель в Україні не дозволить зберегти незалежність. Поряд з кцпами велика за територією аграрна країна що не входить ні в які військові альянси - приречена на захоплення.

Ось приклад того що може статися коли людина випадає з інфопростору України
Рано чи пізно проявляються скепсис, резонерство, сумніви у магічному впливу оберіга шляхом фарбування всього в жовто-блакитне , інтелігентська рефлексія та бездуховні розрахунки
Рятуй Господи

Готова стаття у вікі під титулом "вшива ітелегенція в азилі"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41234
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1617 раз.
Подякували: 2863 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 12:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  The_Rebel написав:А що такого було створено в срср чи в Північній Кореї, яке користується/-лося попитом у всьому світі?

те що змушує виробників смачних сирків та товарів для модних бутиків тремтіти від жаху і поступатися все новими та новими принципами
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4583
З нами з: 13.06.20
Подякував: 422 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 12:41

  The_Rebel написав:
  Frant написав:
  The_Rebel написав:у Південній Кореї побудовано в десятки разів більше, але ж жодна їх влада/ президент не можуть записати на свій рахунок і 10%, які нікчеми

А що збудували керманичі-дерибаничі за 34 роки?
По пунктам, розкриєте мені очі?
Чомусь я думав, що всі мости, всі атомні станції і взагалі електростанції, майже всі станції метро, взагалі вся інфраструктура - це продукт СРСР. :mrgreen:

Сотни 25-єтажних недостроев вокруг Киева - да, ето чисто самостійний продукт, творение наших уро.дов. Даже в Московии такого нет. :mrgreen:

Торговать пшеницей и олией - много ума не надо. Хватит 1 млн человек на всю территорию бившей УССР. Остальніе - нафиг с пляжа! :mrgreen:

......
Зараз, будь-ласка, можна побудувати все самому, не чекаючи щось від держави, якщо ви вважаєте це буде ефективним та прибутковим. Бо держава це і є ми.
Так, від держави вимагається прийняття зрозумілих та чесних правил гри, це поки дуже
шкутильгає в Україні, по цьому згоден.

Этот подход начинает буксовать если "самому" захотелось построить что-то, что должно опираться на "инфраструктуру" - которой нет.
Например Aisin - что-то подобное тут точно можно построить? 🤔
_hunter
 
Повідомлень: 10784
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 12:45

  fox767676 написав:
  The_Rebel написав:А що такого було створено в срср чи в Північній Кореї, яке користується/-лося попитом у всьому світі?

те що змушує виробників смачних сирків та товарів для модних бутиків тремтіти від жаху і поступатися все новими та новими принципами

Так це було винайдено і зроблено в США. Хоча совок дійсно скопіював непогано і по експорту страху/терору, це напевно дійсно перша країна в світі.
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 835
З нами з: 01.06.19
Подякував: 117 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 12538125391254012541
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25354 17262410
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 01:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6749049
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 78322
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4395)
21.10.2025 14:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.