Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 11:59

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Паркомісця у Києві: які ціни та чому їх часто обирають як інвестицію
Ірина_
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 12:50

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Паркомісця у Києві: які ціни та чому їх часто обирають як інвестицію[/url][/b]

Чи можна переробити підземне паркомісце в бомбосховище?
Є у кого такий досвід?
Frant
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 12:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Frant написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Паркомісця у Києві: які ціни та чому їх часто обирають як інвестицію[/url][/b]

Чи можна переробити підземне паркомісце в бомбосховище?
Є у кого такий досвід?
Підземні паркінги зазвичай і так фігурують, як укриття.
Але в повноцінне бомбосховище навряд
Faceless
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 13:16

  Faceless написав:
Frant написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Паркомісця у Києві: які ціни та чому їх часто обирають як інвестицію[/url][/b]

Чи можна переробити підземне паркомісце в бомбосховище?
Є у кого такий досвід?
Підземні паркінги зазвичай і так фігурують, як укриття.
Але в повноцінне бомбосховище навряд

Основні проблеми: відсутність водопроводу і каналізації.
Frant
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 13:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Frant написав:
  Faceless написав:
Frant написав:[quote="5901206:Ірина_"]Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Паркомісця у Києві: які ціни та чому їх часто обирають як інвестицію[/url][/b]

Чи можна переробити підземне паркомісце в бомбосховище?
Є у кого такий досвід?
Підземні паркінги зазвичай і так фігурують, як укриття.
Але в повноцінне бомбосховище навряд

Основні проблеми: відсутність водопроводу і каналізації.[/quote]Вода як би є, є ж системи пожежогасіння.
В сучасних мають бути туалети. Там де нема - ставлять біотуалети.
Faceless
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 14:23

  Frant написав:Основні проблеми: відсутність водопроводу і каналізації.



ну придется поставить куб питьевой воды или паллету с моршинской. туалет типа синей будки на улице. но поскольку такие вопросы и близко не обсуждаются, то живем мы неплохо еще)
smdtranz
