|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 жов, 2025 11:59
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 5188
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1162 раз.
- Подякували: 2062 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 22 жов, 2025 12:50
Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Паркомісця у Києві: які ціни та чому їх часто обирають як інвестицію[/url][/b]
Чи можна переробити підземне паркомісце в бомбосховище?
Є у кого такий досвід?
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23287
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1778 раз.
- Подякували: 2581 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 22 жов, 2025 12:57
Frant написав: Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Паркомісця у Києві: які ціни та чому їх часто обирають як інвестицію[/url][/b]
Чи можна переробити підземне паркомісце в бомбосховище?
Є у кого такий досвід?
Підземні паркінги зазвичай і так фігурують, як укриття.
Але в повноцінне бомбосховище навряд
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36808
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8261 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Сер 22 жов, 2025 13:16
Faceless написав: Frant написав: Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Паркомісця у Києві: які ціни та чому їх часто обирають як інвестицію[/url][/b]
Чи можна переробити підземне паркомісце в бомбосховище?
Є у кого такий досвід?
Підземні паркінги зазвичай і так фігурують, як укриття.
Але в повноцінне бомбосховище навряд
Основні проблеми: відсутність водопроводу і каналізації.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23287
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1778 раз.
- Подякували: 2581 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 22 жов, 2025 13:22
Frant написав: Faceless написав:
Frant написав:Чи можна переробити підземне паркомісце в бомбосховище?
Є у кого такий досвід?
Підземні паркінги зазвичай і так фігурують, як укриття.
Але в повноцінне бомбосховище навряд
Основні проблеми: відсутність водопроводу і каналізації.
Вода як би є, є ж системи пожежогасіння.
В сучасних мають бути туалети. Там де нема - ставлять біотуалети.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36808
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8261 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Сер 22 жов, 2025 14:23
Frant написав:
Основні проблеми: відсутність водопроводу і каналізації.
ну придется поставить куб питьевой воды или паллету с моршинской. туалет типа синей будки на улице. но поскольку такие вопросы и близко не обсуждаются, то живем мы неплохо еще)
-
smdtranz
-
-
- Повідомлень: 681
- З нами з: 05.08.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 22 жов, 2025 15:25
Фурса у тебя в ФБ пишет что надо запретить выезд детям за границу с 14 лет.
это я так понимаю к дорожаю чтоб спрос на недвигу поддержать?
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 1427
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 22 жов, 2025 16:20
Олежан написав:
Фурса у тебя в ФБ пишет что надо запретить выезд детям за границу с 14 лет.
это я так понимаю к дорожаю чтоб спрос на недвигу поддержать?
Фурса це від якого олігарха аналітик?
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9813
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1884 раз.
- Подякували: 2362 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Сер 22 жов, 2025 16:32
UA написав: Олежан написав:
Фурса у тебя в ФБ пишет что надо запретить выезд детям за границу с 14 лет.
это я так понимаю к дорожаю чтоб спрос на недвигу поддержать?
Фурса це від якого олігарха аналітик?
Дрегон капітал
але його особисто спонсують американськи фонди і платять зп щоб писав ату маячню
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 1427
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 22 жов, 2025 16:52
Удивительно, света нет, люди пришли на просмотр.
Я так понимаю, остались покупатели без предрассудков
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5594
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 443 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25354
|17264653
|
|
|1380
|6751158
|
|
|3
|78580
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|