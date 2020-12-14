RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Сер 22 жов, 2025 17:18

  Бетон написав:Удивительно, света нет, люди пришли на просмотр.
Я так понимаю, остались покупатели без предрассудков

яка ціна за метр в тебе?
Сер 22 жов, 2025 17:23

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Удивительно, света нет, люди пришли на просмотр.
Я так понимаю, остались покупатели без предрассудков
я колись розповідав як в січні 2014го під час найзапекліших боїв на Грушевського зустрів там знайому ріелторшу, яка в норковій шубі і з клієнтами пробиралась скрізь протестуючих на перегляд недешевої квартири в Музейному провулку
Сер 22 жов, 2025 17:31

  Олежан написав:
  Бетон написав:Удивительно, света нет, люди пришли на просмотр.
Я так понимаю, остались покупатели без предрассудков

яка ціна за метр в тебе?


Ага,приоткрой завесу!
И площадь. Уровень ремонта примерно понимаю, явно не дешман.
Сер 22 жов, 2025 17:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Удивительно, света нет, люди пришли на просмотр.
Я так понимаю, остались покупатели без предрассудков
А що дивного. Електрику вимикали, вимикають і будуть ще довго вимикати. Якщо вже хтось вирішив купувати, то періодичні відключення тут не будуть грати ролі, бо вже враховані
Сер 22 жов, 2025 17:38

  Faceless написав:
Бетон написав:Удивительно, света нет, люди пришли на просмотр.
Я так понимаю, остались покупатели без предрассудков
А що дивного. Електрику вимикали, вимикають і будуть ще довго вимикати. Якщо вже хтось вирішив купувати, то періодичні відключення тут не будуть грати ролі, бо вже враховані


Все так.
Но пересични разганяют в Тредсе, что все, ппц, нифига не будет,все разобьют и будем в палатках жить и греться при кострах,а нужду справлять в выгребные ямы.
Посылаю их сразу на Европу.
