Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 17:18

  Бетон написав:Удивительно, света нет, люди пришли на просмотр.
Я так понимаю, остались покупатели без предрассудков

яка ціна за метр в тебе?
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 17:23

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Удивительно, света нет, люди пришли на просмотр.
Я так понимаю, остались покупатели без предрассудков
я колись розповідав як в січні 2014го під час найзапекліших боїв на Грушевського зустрів там знайому ріелторшу, яка в норковій шубі і з клієнтами пробиралась скрізь протестуючих на перегляд недешевої квартири в Музейному провулку
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 17:31

  Олежан написав:
  Бетон написав:Удивительно, света нет, люди пришли на просмотр.
Я так понимаю, остались покупатели без предрассудков

яка ціна за метр в тебе?


Ага,приоткрой завесу!
И площадь. Уровень ремонта примерно понимаю, явно не дешман.
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 17:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Удивительно, света нет, люди пришли на просмотр.
Я так понимаю, остались покупатели без предрассудков
А що дивного. Електрику вимикали, вимикають і будуть ще довго вимикати. Якщо вже хтось вирішив купувати, то періодичні відключення тут не будуть грати ролі, бо вже враховані
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 17:38

  Faceless написав:
Бетон написав:Удивительно, света нет, люди пришли на просмотр.
Я так понимаю, остались покупатели без предрассудков
А що дивного. Електрику вимикали, вимикають і будуть ще довго вимикати. Якщо вже хтось вирішив купувати, то періодичні відключення тут не будуть грати ролі, бо вже враховані


Все так.
Но пересични разганяют в Тредсе, что все, ппц, нифига не будет,все разобьют и будем в палатках жить и греться при кострах,а нужду справлять в выгребные ямы.
Посылаю их сразу на Европу.
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 17:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

До речі, Бетон, розкажи як ти продаєш?
у тебе свій ріелтор?
або ти сам обїяву на розміщаєш і де?

бо я літом намагався щось продати, толку 0. дзвонили одні ріелтори ні одного живого покупця не було. хоча ціна була з аналогами ОК
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 18:19

  Олежан написав:До речі, Бетон, розкажи як ти продаєш?
у тебе свій ріелтор?
або ти сам обїяву на розміщаєш і де?

бо я літом намагався щось продати, толку 0. дзвонили одні ріелтори ні одного живого покупця не було. хоча ціна була з аналогами ОК


Тут бы уже указали что именно.
Бетон флиппингует новостроями с хорошим ремонтом.
А у вас что? И у других,котрые "не могут продать" ?
Голый бетон? Хрущи? Очень интересно что с реальными продажами в Киеве.
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 19:14

  Бетон написав:Удивительно, света нет, люди пришли на просмотр.
Я так понимаю, остались покупатели без предрассудков

Пользуясь ситуацией пришли нагибать тебя по цене.
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 19:21

  Олежан написав:До речі, Бетон, розкажи як ти продаєш?
у тебе свій ріелтор?
або ти сам обїяву на розміщаєш і де?

бо я літом намагався щось продати, толку 0. дзвонили одні ріелтори ні одного живого покупця не було. хоча ціна була з аналогами ОК

Об'єкт в народному сегменті? Чи знову МОПи... Лохи
Керівників ТЦК не так вже й багато...
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 19:40

  UA написав:
  Бетон написав:Удивительно, света нет, люди пришли на просмотр.
Я так понимаю, остались покупатели без предрассудков

Пользуясь ситуацией пришли нагибать тебя по цене.


Шутки шутками, а я не понимаю,какого рожна тот же Варшавский подорожал за год,при том что кругом стоны "не можем продать".
В стране война. Риски.
Покупатели есть. Цену дайте. И вот это нытье типа "какая вам разница прилет в квартиру за 64 или 57"- есть зомбирование.
Нафига мне покупать по нормальной цене? Оккупация, мобилизация, блекауты, может голодомор скоро.
Но я готов рискнуть при условии хорошей цены, что бы в случае удачного исхода был какой-то смысл.
Душить продаванов на - 30 от прайса,глядишь и продажи пойдут.
