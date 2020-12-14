Додано: Сер 22 жов, 2025 21:09

UA написав: Тебе квартира чтобы жить или самый умный?

1к за 115-140 куе а говнолокации это же ж инвестиционное, а не чтобы жить там самому. Согласен?

А в инвестиционном сегменте все такие же умные.

Мне есть жить. И не в сраной коробке,а в доме с тремя гаражами и 20 сотками земли в черте города.Если бы я был самый умный,я был бы очильником ТЦК хотя бы какого-то сраного райцентра, а не флудил на финансах.Что инвестиционное? Ты уверен что ввалить сейчас столько-это инвестиция?Какой де*** это купит?Я клоню к тому, что вот ноют-нет продаж. Так цены дайте военные. Глядишь-люди и потянутся.Им же зачем то продавать надо в войну? Зачем лукаются-стремно, на будку в Польше не хватает или на хабари?Так попускайтесь. А то сидят и ждут,вот продаж нет. Откуда им взятся?А ты чо волаешь? Тоже продаешь? Или за державу обидно?:mrgreen: