Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
П'ят 24 жов, 2025 13:30

  kingkongovets написав:
2587715 написав:
  kingkongovets написав:падає оренда?)
що куриш, теж так хочу

Можливо ви просто не в темі
та я ніби в темі і навіть достатньо глибоко)
а ви що і за скільки здаєте?

Я вже 2 місяці свою здати не можу - при тому що в доларах ціна та сама що й минулого року, але минулого року програмісти за неї бійки влаштовували, а зара лише турки та закладчики наркоти дзвонять
2587715
П'ят 24 жов, 2025 13:30

kingkongovets
А можно сравнительные примеры именно по твоим обьектам с привязкой по дате как менялась цена аренды в общем(не за метр)?
Ремонт же там под себя(не проводку с канальей/водой) сами арендаторы всегда делают?
барабашов
П'ят 24 жов, 2025 13:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

2587715 написав:
  kingkongovets написав:
2587715 написав:[quote="5901761:kingkongovets"]падає оренда?)
що куриш, теж так хочу

Можливо ви просто не в темі
та я ніби в темі і навіть достатньо глибоко)
а ви що і за скільки здаєте?

Я вже 2 місяці свою здати не можу - при тому що в доларах ціна та сама що й минулого року, але минулого року програмісти за неї бійки влаштовували, а зара лише турки та закладчики наркоти дзвонять[/quote]так що саме, де і за скільки?
скільки років ремонту?
як здаєте - закинули обʼяву на олх і чекаєте дзвінків? чи найняли рила?

конкретні приклади здачі в цьому році дешевше ніж в минулому можете привести?
kingkongovets
1
П'ят 24 жов, 2025 13:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

На грейт уже очередь из местных комерсов, а он сдать не может.

Может она и даром не нужна просто?
Бетон
2
2
П'ят 24 жов, 2025 13:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:kingkongovets
А можно сравнительные примеры именно по твоим обьектам с привязкой по дате как менялась цена аренды в общем(не за метр)?
Ремонт же там под себя(не проводку с канальей/водой) сами арендаторы всегда делают?
я в цьому вересні нікому оренду не змінював, у порівнянні з доковідними цінами це приблизно -30% в доларах за виключенням двох найкозирніших обʼєктів які здаються по доковідній

ремонти роблять орендарі і іноді і з переносом мокрих точок, проводки і навіть іноді з ремонтами фасадів, вхідних груп і добудовуванням додаткових входів

а нашо тобі стільки непотрібної тобі інфи?
kingkongovets
1
П'ят 24 жов, 2025 13:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:На грейт уже очередь из местных комерсов, а он сдать не может.

Может она и даром не нужна просто?
можу поспорити що тут або застарілий ремонт, або завищена в минулому ціна

часто зараз чую від рилів щось типу «нормальні квартири закінчились як на продаж так і на оренду», звичайно розумію що це перебільшення, але ж тенденція бл
kingkongovets
1
П'ят 24 жов, 2025 13:59

  kingkongovets написав:
flyman написав:
  kingkongovets написав:флай, а скільки років тому ти придбав перший дот в своєму укрепрайоні навколо Києва? скільки тисяч постів про теорію оточення Києва ти за цей час на форумі створив? як там з рентабельністю в тебе? який відсоток? скільки грошей заробив? а скільки вже впалив грошенят в комуналку за всі ці роки? поділись успіхами

второє кольцо окруженія стартовало разом із долярчиковим активом на Левандівці, "все іде поплану, але війна, такщо папізже, тарапіцца нє надо", жду нову вєтку метра від Трої до Окружної, мост готов, морально готовлюсть показувать факи аірмаксу на гондолі
цю шизофреничну ахінею ми від тебе чули вже 100500 разів

ще раз:
1) скільки років пройшло з першої купівлі?
2) яка загальна рентабельність всього проєкту за цей час?
3) скільки витрачено на комуналку та податки за ці роки?
4) як все це виглядає в сухих цифрах?

Що власне тебе цікавить? Те що ти пахаєш які лендорд поки не здохнеш ради збільшення нулів на рахунку, пачок синіх доларів у матрасі, об"єктів комерційної нерухомості? Ти самий тут крутий, з цим не знаю навіть хто сперечається, ти альфа, переможець по життю, Трамп і Путін та Сі з акуртом тобі заздрять.
https://fi202x.blogspot.com/2025/10/blog-post_24.html
Перефразовуючи нашого ПАПу: Яких тобі ще сухих цифрів не хватає?
flyman
3
П'ят 24 жов, 2025 14:31

  2587715 написав:Рентабельность аренды просто печалька - цены на недвигу растут, аренда наоборот падает - не видел еще такого никогда.

Минулого тижня була перездана неінстаграмна однушка в передмісті столиці. +25% від ціни лютого цього року.
Natt
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 14:33

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:Що власне тебе цікавить? Те що ти пахаєш які лендорд поки не здохнеш ради збільшення нулів на рахунку, пачок синіх доларів у матрасі, об"єктів комерційної нерухомості? Ти самий тут крутий, з цим не знаю навіть хто сперечається, ти альфа, переможець по життю, Трамп і Путін та Сі з акуртом тобі заздрять.
https://fi202x.blogspot.com/2025/10/blog-post_24.html
Перефразовуючи нашого ПАПу: Яких тобі ще сухих цифрів не хватає?

не тупи, флай

знімись вже з гальма і дай відповідь
1) коли ти купив свій перший інвестиційний обʼєкт?
2) скільки за ці роки пішло на комуналку і податок на нерухомість?
3) про прибуток то було дійсно риторичне питання, бо всім зрозуміло що ані цента ти звідти не отримав

так скільки років і грошей ти вже на свій шизофренічний проєкт витратив, експерт?

поділись, бо твої маразматичні висновкі про ціни нерухомості і рентабельність орендного бізнесу у більш успішних колег вже несила бачити
kingkongovets
П'ят 24 жов, 2025 14:51
за що ми любимо кінконгівця

за що ми любимо кінконгівця

  kingkongovets написав:
flyman написав:Що власне тебе цікавить? Те що ти пахаєш які лендорд поки не здохнеш ради збільшення нулів на рахунку, пачок синіх доларів у матрасі, об"єктів комерційної нерухомості? Ти самий тут крутий, з цим не знаю навіть хто сперечається, ти альфа, переможець по життю, Трамп і Путін та Сі з акуртом тобі заздрять.
https://fi202x.blogspot.com/2025/10/blog-post_24.html
Перефразовуючи нашого ПАПу: Яких тобі ще сухих цифрів не хватає?

не тупи, флай

знімись вже з гальма і дай відповідь
1) коли ти купив свій перший інвестиційний обʼєкт?
2) скільки за ці роки пішло на комуналку і податок на нерухомість?
3) про прибуток то було дійсно риторичне питання, бо всім зрозуміло що ані цента ти звідти не отримав

так скільки років і грошей ти вже на свій шизофренічний проєкт витратив, експерт?

поділись, бо твої маразматичні висновкі про ціни нерухомості і рентабельність орендного бізнесу у більш успішних колег вже несила бачити

ти реально занудний чи просто нема чим зайнятися пенсіонеру, в якого по легенді 100500 об'єктів комерційної нерухомості в бізнесі, що тобі доказати, що ти кращ із всіх кращів, так я це підтверджую, тільки в мене інші цілі були: проект "оточення Києва кавалірками вздовж основних ШРТ", а не "отримати сто500 панд з оренди" та форсити мемчик #дешевшебуде іншого діда
з.і.
Заведи тему:
"за що ми любимо кінконгівця"
flyman
