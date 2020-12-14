kingkongovets
ну и тебе рядом с фарион не хворать
И это - реестры почаще проверяй
Потому шо "догс иат онли догс"
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 жов, 2025 12:06
kingkongovets
ну и тебе рядом с фарион не хворать
И это - реестры почаще проверяй
Потому шо "догс иат онли догс"
Додано: Суб 25 жов, 2025 12:07
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
ти за мене не сси, за собою краще слідкуй
Додано: Суб 25 жов, 2025 12:15
Можливо колись в музеї воскових фігур буде бюст лисого черепа (лише бюст, бо на всю статую зекономили віск ) , поряд 20-річні мешти 15 разів поремонтовані суперклеєм , і стара коляска дитяча. На якій герой їздив на шопінг і до Ізольди Павлівни.
Зʼясували, як наш герой їздить на бла-бла-кар
Додано: Суб 25 жов, 2025 12:59
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Оренда на 30% нижче це не "втратити на оренді 55% з урахуванням інфляції". Навіть близько. Це зменшення дохідності, але ще невідомо, з якого рівня.
Це отакий рівень математики в німецькому виші?
Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|