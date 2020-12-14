Додано: Нед 26 жов, 2025 05:11

kingkongovets написав: flyman написав: Faceless написав: Хороший майстер манікюру заробляє від 1куо, тоді як початківець в ІТ може і до 1к недотягувати. Тож тут КК по своєму правий Хороший майстер манікюру заробляє від 1куо, тоді як початківець в ІТ може і до 1к недотягувати. Тож тут КК по своєму правий

а що початківець, він не з Києва Фейслеса, тільки в Києві Фейслеса 1куе вже триває 10+ років без поправки на інфляцію долара а що початківець, він не з Києва Фейслеса, тільки в Києві Фейслеса 1куе вже триває 10+ років без поправки на інфляцію долара насправді 1к$ для Києва - це просто базова ставка нормального безпроблемного фахівця з будь якої галузі, туди ж відносяться курьєри та таксисти, навіть не впевнений що такий прибуток задовольнить офіціанта і точно ні бармена, працівниці бьюті сфери, працюючі в норм локаціях з платоспроможною публікою без проблем заробляють 3-5, найрозкрученіші та трудодюбиввші з них до 10 і я вже мовчу про блогерів та інфлюенсерів, там взагалі космос



і це тільки маленька частина тих хто дійсно непогано заробляє, косарь для життя в Києві наразі просто базовий мінімум на їжу, оренду та бензин, не більше



це тобі не горіхи з лісу кравчучками тягати, уявляючи себе «фінансово-незалежним» діогеном)



айті, флай, вже на спаді і я особисто попереджав тебе про це ще рік-півтора тому, а ти реготав тоді наді мною як гієна



Прикольно читати про Київ Фейслеса, про жирні молочні ріки з кисіль ними берегами, який існує за рахунок бідності решти 99% населення і території.Останні активно скорочуються з 24.02.2022, але ж ККЦ про те не в курсі.Для инженера, математика, физика, химика в Киеве - ЗП 1000 дол/мес - это отличный уровень оплаты труда.Поэтому данных специалистов на анархическрй территории все меньше и меньше, они тут не нужны, пшенично-олийной державеВід Сергія Флеша, з ТГ"Всі чиновники кажуть: Кияни, готуйтеся, ця зима буде найважчою, але далі загальних фраз ніхто не заходить 😞Що нас чекає взимку (на даний момент). Повторюся ще раз - на даний момент, тому що ситуація змінюється щодня. Росіяни атакують, влада лагодить, росіяни знову атакують.Температура в квартирах буде +5 +10 (залежно від погоди). Спроби обігріватися електрикою призведуть до перевантаження мереж і графіків відключення (кожні кілька годин).Чого домагаються росіяни? Звістно, їм байдуже, чи будемо ми мерзнути чи ні, і чи будемо ми сидіти в темряві.Ворогу потрібно «зламати» населення столиці, щоб почалися безпорядки і хаос. Їм потрібно, щоб люди змусили владу прийняти їхні умови. Наскілки вони досягнуть вони своїх цілей? Я не знаю.Сподіваюся, у людей вистачить мудрості зрозуміти, що відбувається і хто винен.Чого чекати:Голоду не буде.Паливо буде.Вода, сподіваюся, буде.Мерія зробить все, щоб лікарні, садочки та критична інфраструктура працювали.Будуть пункти обігріву тощо.Мобільний зв'язок та інтернет будуть.Що я можу порадити:-Купуйте з сусідами (або самі )генератори і подовжувачі і майте невеликий запас палива.-Рекомендації виїжджати з Києва на зиму усім трохи ідіотські. Більшості людей нікуди їхати. Але якщо у когось є дачі з пічками і близькі в селах, то варто подумати про запасний варіант.-Подивіться на автономні дизельні обігрівачі. Але пам'ятайте, що їм потрібен вивід вихлопу на вулицю.Звичайно, ми вистоїмо, але буде важко. Я написав би для вас набагато більше з різних напрямків інфраструктури, але не можу, тому що противник теж мене читає."