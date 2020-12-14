|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 27 жов, 2025 14:23
gonchik74 написав: Бетон написав:
Возле моря очень хорошо жить.
Местные жители подтвердят. Постоянная влажность. 7 месяцев в году волком выть, потому что нет работы. Отопления нет, канализации нет.
Рим, например, в Италии - прямо на берегу моря. Клоака
Не читал, но осуждаю))) Прямо на першій-другій ліняіх - так, зимою не комфортно. До всього з головою тре підходити)
айтівці, що покучерявіше, їдуть на узбережжя Іспанії, Португалії,
Хорватії
До Польщі більше простачки
Та і більшість світових центрів збудовано на узбережжі чи поруч - Стамбул, Нью-Йорк, Рим, Пітербург, Лондон
Додано: Пон 27 жов, 2025 14:25
барабашов написав:
стати КРЖН он только поносит.
Говорит что бабушатники на ВДНХ стоили когда то 200куе(3К,2К -???)
Це мабуть московський вднх
чи до 2009, і не бабушатник, а "3к спецпроект"
