RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12565125661256712568
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 14:23

  gonchik74 написав:
  Бетон написав:Возле моря очень хорошо жить.
Местные жители подтвердят. Постоянная влажность. 7 месяцев в году волком выть, потому что нет работы. Отопления нет, канализации нет.
Рим, например, в Италии - прямо на берегу моря. Клоака

Не читал, но осуждаю))) Прямо на першій-другій ліняіх - так, зимою не комфортно. До всього з головою тре підходити)

айтівці, що покучерявіше, їдуть на узбережжя Іспанії, Португалії,
Хорватії
До Польщі більше простачки
Та і більшість світових центрів збудовано на узбережжі чи поруч - Стамбул, Нью-Йорк, Рим, Пітербург, Лондон
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4667
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 14:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:стати КРЖН он только поносит.
Говорит что бабушатники на ВДНХ стоили когда то 200куе(3К,2К -???)

Це мабуть московський вднх
чи до 2009, і не бабушатник, а "3к спецпроект"
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4667
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12565125661256712568
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25354 17275300
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 01:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6769167
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 79983
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6811)
27.10.2025 13:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.