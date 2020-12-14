|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
Додано: Вів 28 жов, 2025 10:37
Олежан написав:
Был во Львове на выходных.
Проблем с электро нет.
ОТОПЛЕНИЕ уже 2 недели как включили.
людей полно.
тревог нет.
даже после "комендантсокго часа" тусня на улице всю ночь
другой мир
Інший світ -це ASEAN region
Investor_K
