RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12568125691257012571>
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 19:05

  Бетон написав:
  alkasander написав:
  Бетон написав:Суха нудна інфа, як роблю я, не цікава.
Якось я набирав 5 млн, лям. Коли міг їздити за місто.
Це дійсно потужний інструм


ведете ТТ про ремонти? поділитесь?

Ой не надо)

Печерск для многих мечта. Но мне нравится район золотых ворот, пейзажка



прогулялся по пейзажке.
и шо могу сказать, туда кудой-то просочились драндулетчики, теперь там парковка и ездят туда сюда в поисках выезда. иногда на аварийке (что это значит? типа извините, очень надо?)
так мы можем потерять локацию

еще раз порадовался за то, что успели до появления активистов превратить мусорку в уютный райончик под условным названием «воздвиженка»
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 704
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 08:09

  Bolt написав:
  Frant написав:Стосовно методів управління самостійних горе-управлінців.
До нерухомості це має найближче відношення

Від одного рішення кабінету міністрів демографічні втрати України всього за два місяці досягли бойових втрат за три роки війни.

У цієї, як й у багатьох інших наших проблем, є імена та прізвища.

https://www.telegraph.co.uk/world-news/ ... wo-months/

Ккц, ты не хочешь пожаловаться в соответствующие органы на этих товарижчей из Кабмина?
Людишки на высших должностях самостийной территории - легко и открыто работают на Россию.

Ну так цивілізовано виїхали через КПА, а так би виходили через Карпати до Румунії, чи болотами до Білорусі.

Ну.
Радоваться нужно за ребят. Поживут в нормальных странах. Что им тут делать
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5658
З нами з: 17.12.22
Подякував: 201 раз.
Подякували: 457 раз.
 
Профіль
 
3
1
2
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 09:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А кто знает что это за недострой возле велотрека? Я глянул - очень приличное как по нынешним временам исполнение. Сколько денег в нем похоронили "инвесторы" - инетересно почем там метр был.
striped
 
Повідомлень: 1769
З нами з: 10.12.08
Подякував: 3635 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 09:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

ану єксперты сориентируйте, за сколько реально продать квартиру в 7мин от метро Позняки. монолит, стены 70см кирпич, 3й этаж, 1к 45метров. нужна косметика
Олежан
 
Повідомлень: 1431
З нами з: 01.12.20
Подякував: 24 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 09:40

  striped написав:А кто знает что это за недострой возле велотрека? Я глянул - очень приличное как по нынешним временам исполнение. Сколько денег в нем похоронили "инвесторы" - инетересно почем там метр был.

Это крымская сепарская консоль.Кинули инвесторов в 2009
Востаннє редагувалось Бетон в Вів 04 лис, 2025 09:42, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5658
З нами з: 17.12.22
Подякував: 201 раз.
Подякували: 457 раз.
 
Профіль
 
3
1
2
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 09:41

  Олежан написав:ану єксперты сориентируйте, за сколько реально продать квартиру в 7мин от метро Позняки. монолит, стены 70см кирпич, 3й этаж, 1к 45метров. нужна косметика

Нужны детали. Адрес, например.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5658
З нами з: 17.12.22
Подякував: 201 раз.
Подякували: 457 раз.
 
Профіль
 
3
1
2
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 09:50

Бетон

"30 settembre 2016 ·
В Киеве владельцы квартир довели до жилого состоянии недострой по ул. Богдана Хмельницкого, 58а, который был оставлен застройщиком – компанией "Консоль".
----
Дом стоял недостроенный с 2008 года."
striped
 
Повідомлень: 1769
З нами з: 10.12.08
Подякував: 3635 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 09:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:Нужны детали. Адрес, например.


григоренка 28
Олежан
 
Повідомлень: 1431
З нами з: 01.12.20
Подякував: 24 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 10:17

  striped написав:Бетон

"30 settembre 2016 ·
В Киеве владельцы квартир довели до жилого состоянии недострой по ул. Богдана Хмельницкого, 58а, который был оставлен застройщиком – компанией "Консоль".
----
Дом стоял недостроенный с 2008 года."



https://m.youtube.com/watch?v=JJ_evaGUVcw

примерно с 17:30
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 704
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 10:33

  Бетон написав:
  Bolt написав:
  Frant написав:Стосовно методів управління самостійних горе-управлінців.
До нерухомості це має найближче відношення

Від одного рішення кабінету міністрів демографічні втрати України всього за два місяці досягли бойових втрат за три роки війни.

У цієї, як й у багатьох інших наших проблем, є імена та прізвища.

https://www.telegraph.co.uk/world-news/ ... wo-months/

Ккц, ты не хочешь пожаловаться в соответствующие органы на этих товарижчей из Кабмина?
Людишки на высших должностях самостийной территории - легко и открыто работают на Россию.

Ну так цивілізовано виїхали через КПА, а так би виходили через Карпати до Румунії, чи болотами до Білорусі.

Ну.
Радоваться нужно за ребят. Поживут в нормальных странах. Что им тут делать

Не ребята а моб.ресурс и квартальная "поставка"(100000 примерно)
Как и мы с тобой, Франтом, в перспективе "Болтом" с $-чиком, и остальными пишущими здесь(кроме двух дам любящих поесть равиоли на Тибре и ветерана-квадробера)
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5462
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12568125691257012571>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17290323
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6785058
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 80876
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2713)
04.11.2025 11:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.