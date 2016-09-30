Додано: Вів 04 лис, 2025 10:49

Прохожий написав: kingkongovets написав: в моєму житті була ще одна мрія, яку я реалізував і був розчарований - заміський будинок серед соснового лісу



лет 10 назад отговорил своего хорошего знакомого от покупки подобного, он уже готов был давать зададок за дом, ну а речь о сумме вы поднимаете)

после длительной беседы за вискарём убедил не делать глупость а снять подобный дом в аренду на годик пожить на пробу, ну результат вы понимаете)

і все що вирощуємо на смак не йде нів'яке порівняння з магазинами і базарями

Каждому своё , мы семьёй живём в частном доме построенном с 0 в ближнем пригороде более 10 лет, радіємо шо Бог дав , ніразу не пожалкували, трошки города невеличький садале , є один ньюанс або самі ,як ми , багато працюємо на городі у садку і доглядаємо за газонами та квітами або маємо багато грошей і усе це роблять садівник з прибиральницею