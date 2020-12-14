kingkongovets написав:

Vadim_ написав: Каждому своё , мы семьёй живём в частном доме построенном с 0 в ближнем пригороде более 10 лет, радіємо шо Бог дав , ніразу не пожалкували, трошки города невеличький сад і все що вирощуємо на смак не йде нів'яке порівняння з магазинами і базарями але , є один ньюанс або самі ,як ми , багато працюємо на городі у садку і доглядаємо за газонами та квітами або маємо багато грошей і усе це роблять садівник з прибиральницею

так для вього цього існує дача, в мене наприклад вона в Старих Петрівцях, трохи далі за яниковським Межигірʼям, 33 км від дому через Труханів на вєліку - за годину доїзжаю - але навіщо там жити цілий рік?в мого друга, до речі, такий же за розміром участок в Лісниках, тільки будувалсь все на 10+ років пізніше, за набагато більший бюджет і з розрахуннои на зʼізди в гості великої родини - кожен раз як буває в мене цмакає язиком озираючись навколо і визнає що в себе наробив помилок, каже що одній людині треба набагато менше і я з ним цілком згодний