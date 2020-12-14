RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12572125731257412575>
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 10:59

  Frant написав:
  Vadim_ написав:чому видалили моє запитання п

Пишите, что здесь все отлично. Экономика и демография в рост. Мигранты едут пачками. ЗП самая большая в Европе. Медицина и высш.
образование отличные.
Крым скоро отобьем.
Новострои 25-эт, которые стоят сотнями с 1991 доныне, все достроим

Такое здесь приветствуется.

Странно, но я непомню что бы Вас тут банили или незамечал?

п.с. кстати , в Днепре нету вообще недостроев 1991 ,(кроме гостиницы Парус,1975+ но то не частное, её ещё начали строить дедушки папередников) знаю только два наверное 2005+ на ул.Литейной , всё шо начали до повномасштабної майже усе добудували або заканчивают без нервов
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 05 лис, 2025 11:07, всього редагувалось 2 разів.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4057
З нами з: 23.05.14
Подякував: 624 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 11:03

  Faceless написав:
hxbbgaf написав:
  Faceless написав:Так це те, чого ви давно чекали- падіння нереальних цін на нерухомість, хіба ні?

Та якось фіолетово стосовно цін.
Але державний виконавець отримуватиме право самостійно визначати спосіб стягнення боргу та оцінювати майно.
https://thepage.ua/ua/news/zakonoproekt ... i-kvartiru

То тепер і оцінщиків не треба буде? Один корупціонер в виконавчий службі зможе оцінити квартиру в Києві в тищу баксів і продати собі з молотка за 500? Круто вигадали!

От ще про той закон.
https://spilno.org/article/zakonoproekt ... borzhnykiv
Там ще й автоматичне відчудження.
Ви про офіційні джерела взагалі чули? Ви для перевірки інфи з фейсбуку шукаєте інші інфопомийки заміть почитати сам законопроєкт?

На сайті Ради не знайшов тексту. Це юристи розбирались, вони напевно, краще знають. І Тимошенко вчора те ж саме розповідала.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22830
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2375 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 11:25

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

hxbbgaf написав:
  Faceless написав:
hxbbgaf написав:[quote="5905064:Faceless"]Так це те, чого ви давно чекали- падіння нереальних цін на нерухомість, хіба ні?

Та якось фіолетово стосовно цін.
Але державний виконавець отримуватиме право самостійно визначати спосіб стягнення боргу та оцінювати майно.
https://thepage.ua/ua/news/zakonoproekt ... i-kvartiru

То тепер і оцінщиків не треба буде? Один корупціонер в виконавчий службі зможе оцінити квартиру в Києві в тищу баксів і продати собі з молотка за 500? Круто вигадали!

От ще про той закон.
https://spilno.org/article/zakonoproekt ... borzhnykiv
Там ще й автоматичне відчудження.
Ви про офіційні джерела взагалі чули? Ви для перевірки інфи з фейсбуку шукаєте інші інфопомийки заміть почитати сам законопроєкт?

На сайті Ради не знайшов тексту. Це юристи розбирались, вони напевно, краще знають. І Тимошенко вчора те ж саме розповідала.[/quote]https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/57241
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36891
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8263 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 11:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  hxbbgaf написав:На сайті Ради не знайшов тексту.

https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/57241
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 239
З нами з: 05.04.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 11:52

  TUR написав:
  hxbbgaf написав:На сайті Ради не знайшов тексту.

https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/57241

І ви аналізував всі ці 29 та 52 аркуші? А на 2-й з літерою П взагалі нема.
Для цього, мабуть, є юристи, а вони он що пишуть:
https://spilno.org/article/zakonoproekt ... borzhnykiv
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22830
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2375 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 11:54

kingkongovets alyak добре передбачив кризу 2008
Востаннє редагувалось zhitomirskiy в Сер 05 лис, 2025 12:08, всього редагувалось 1 раз.
zhitomirskiy
 
Повідомлень: 1
З нами з: 19.04.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 11:55

  Vadim_ написав:
  Frant написав:
  Vadim_ написав:чому видалили моє запитання п

Пишите, что здесь все отлично. Экономика и демография в рост. Мигранты едут пачками. ЗП самая большая в Европе. Медицина и высш.
образование отличные.
Крым скоро отобьем.
Новострои 25-эт, которые стоят сотнями с 1991 доныне, все достроим

Такое здесь приветствуется.

Странно, но я непомню что бы Вас тут банили или незамечал?

п.с. кстати , в Днепре нету вообще недостроев 1991 ,(кроме гостиницы Парус,1975+ но то не частное, её ещё начали строить дедушки папередников) знаю только два наверное 2005+ на ул.Литейной , всё шо начали до повномасштабної майже усе добудували або заканчивают без нервов

Есть несколько, но не 1991года закладки конечно.
Навскидку - третий дом Дельмара на Миронова, дом на Бульваре Славы между 5й и 6й Победой напротив "Лоцмана" почти,так и не введёнеый в эксплуатацию "ЦентралПарк" на Комсомооьской рядом с облагропромом.
Литейная и прилегающие домучиваются под инвесторов в кипе.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5471
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 12:00

  fox767676 написав:барабашов

это ты про джихадиста-мэра ?
а я то думаю чего все фонды\акции покраснели
476 г какой-то

Нет.
Путь Каддафи Хусейновича всегда приведёт к черенку лопаты, а то и колесованию(куклуксклановцами) в стране где кое где можно выходить на улицу с автоматическим с патроном в патроннике и пристёгнутым цинком.
пысы. Коля там был первый раз пр Буше-мл. и проверив цены на то, что можно и прикупить, был в шоке от киевских.
А переехал он наверно под оплэскы быдлу на стадионе 21 апреля.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5471
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 12:09

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

hxbbgaf написав:
  TUR написав:
  hxbbgaf написав:На сайті Ради не знайшов тексту.

https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/57241

І ви аналізував всі ці 29 та 52 аркуші? А на 2-й з літерою П взагалі нема.
Для цього, мабуть, є юристи, а вони он що пишуть:
https://spilno.org/article/zakonoproekt ... borzhnykiv
Там що, не українською написано?
Те, що ви навели, не слова юриста, а слова журналіста. З тим самим успіхом можна спитати у бабки в переході
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36891
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8263 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 12:11

барабашов
ты Муамарыча не трожь
дурачье сейчас целует пески по которым он ходил
А Коля против мейнстрима никогда не шел, всегда был и есть твердо за Зе
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4719
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12572125731257412575>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Vadim_ і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17292121
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6786224
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 80971
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2725)
05.11.2025 12:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.