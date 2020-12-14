Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Пишите, что здесь все отлично. Экономика и демография в рост. Мигранты едут пачками. ЗП самая большая в Европе. Медицина и высш. образование отличные. Крым скоро отобьем. Новострои 25-эт, которые стоят сотнями с 1991 доныне, все достроим
Такое здесь приветствуется.
Странно, но я непомню что бы Вас тут банили или незамечал?
п.с. кстати , в Днепре нету вообще недостроев 1991 ,(кроме гостиницы Парус,1975+ но то не частное, её ещё начали строить дедушки папередников) знаю только два наверное 2005+ на ул.Литейной , всё шо начали до повномасштабної майже усе добудували або заканчивают без нервов
Есть несколько, но не 1991года закладки конечно. Навскидку - третий дом Дельмара на Миронова, дом на Бульваре Славы между 5й и 6й Победой напротив "Лоцмана" почти,так и не введёнеый в эксплуатацию "ЦентралПарк" на Комсомооьской рядом с облагропромом. Литейная и прилегающие домучиваются под инвесторов в кипе.
это ты про джихадиста-мэра ? а я то думаю чего все фонды\акции покраснели 476 г какой-то
Нет. Путь Каддафи Хусейновича всегда приведёт к черенку лопаты, а то и колесованию(куклуксклановцами) в стране где кое где можно выходить на улицу с автоматическим с патроном в патроннике и пристёгнутым цинком. пысы. Коля там был первый раз пр Буше-мл. и проверив цены на то, что можно и прикупить, был в шоке от киевских. А переехал он наверно под оплэскы быдлу на стадионе 21 апреля.