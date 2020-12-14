RSS
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 12:21

  hxbbgaf написав:
  TUR написав:
  hxbbgaf написав:На сайті Ради не знайшов тексту.

https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/57241

І ви аналізував всі ці 29 та 52 аркуші? А на 2-й з літерою П взагалі нема.
Для цього, мабуть, є юристи, а вони он що пишуть:
https://spilno.org/article/zakonoproekt ... borzhnykiv

пп "Батьківщина" ,
ВОНА - працює
п.с. пам'ятаю , у далекому дитинстві читали мені Українські народні казки , у одній з яких було таке одної з героїнь - "битий не битого везе" , коли на побитому вовку їде лисиця через яку його відмордували...
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 12:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:барабашов
ты Муамарыча не трожь
дурачье сейчас целует пески по которым он ходил
А Коля против мейнстрима никогда не шел, всегда был и есть твердо за Зе
Микола ніколи не висловлювався пряму на підтримку Зе, в нього скоріше претензії до Пороха.
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 12:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Faceless написав:Микола ніколи не висловлювався пряму на підтримку Зе, в нього скоріше претензії до Пороха.


він адвокатував Зе при будь-якій нагоді
у контексті твердження барбашова про 21 квітня нічого і дискутувати
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 12:33

  kingkongovets написав:
Faceless написав:
kingkongovets написав:ти знаєш, в моєму житті була ще одна мрія, яку я реалізував і був розчарований - заміський будинок серед соснового лісу

прожив в такому будинку в Ірпені 5 років і зрозумів що це явно не моє
А якщо не секрет - які ключові речі, що розчарували?
Занадто самотньо? Далеко до благ цивілізації?

і самотньо, і далеко, і не вистачає краєвида з перспективою, і шалена кількість додаткових проблем, і відсутність бажання кожень день жарити мʼясо і бухати з друзями дома і те де

О, значить будинок в лісі (на природі, біля лісу) - те, що треба. Ну в крайньому випадку на краю лісу, щоб був невеличкий краєвид. А так - топ тема, дякую,що поділились. Це - мрія.

Але вас відговорювати не буду. Більше людей житиме в чоловейніках - більше природи лишиться мені))
Востаннє редагувалось won в Сер 05 лис, 2025 12:39, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 12:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:Коля там был первый раз пр Буше-мл. и проверив цены на то, что можно и прикупить, был в шоке от киевских.
А переехал он наверно под оплэскы быдлу на стадионе 21 апреля.
а чого ж таки твій такий передбачливий коля київську нерухомість задорого не попровалював?
і тоді б він дійсно був би красавчиком

а так це чергове намагання натягнути сову на глобус
