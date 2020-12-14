|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 05 лис, 2025 12:21
пп "Батьківщина" ,
ВОНА - працює
п.с. пам'ятаю , у далекому дитинстві читали мені Українські народні казки , у одній з яких було таке одної з героїнь - "битий не битого везе" , коли на побитому вовку їде лисиця через яку його відмордували...
Vadim_
Повідомлень: 4063
З нами з: 23.05.14
Подякував: 624 раз.
Подякували: 510 раз.
Додано: Сер 05 лис, 2025 12:27
fox767676 написав:барабашов
ты Муамарыча не трожь
дурачье сейчас целует пески по которым он ходил
А Коля против мейнстрима никогда не шел, всегда был и есть твердо за Зе
Микола ніколи не висловлювався пряму на підтримку Зе, в нього скоріше претензії до Пороха.
Faceless
- Модератор
Повідомлень: 36894
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8263 раз.
Додано: Сер 05 лис, 2025 12:29
Faceless написав:
Микола ніколи не висловлювався пряму на підтримку Зе, в нього скоріше претензії до Пороха.
він адвокатував Зе при будь-якій нагоді
у контексті твердження барбашова про 21 квітня нічого і дискутувати
fox767676
Повідомлень: 4719
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 200 раз.
Додано: Сер 05 лис, 2025 12:33
kingkongovets написав: Faceless написав:
kingkongovets написав:ти знаєш, в моєму житті була ще одна мрія, яку я реалізував і був розчарований - заміський будинок серед соснового лісу
прожив в такому будинку в Ірпені 5 років і зрозумів що це явно не моє
А якщо не секрет - які ключові речі, що розчарували?
Занадто самотньо? Далеко до благ цивілізації?
і самотньо, і далеко, і не вистачає краєвида з перспективою, і шалена кількість додаткових проблем, і відсутність бажання кожень день жарити мʼясо і бухати з друзями дома і те де
О, значить будинок в лісі (на природі, біля лісу) - те, що треба. Ну в крайньому випадку на краю лісу, щоб був невеличкий краєвид. А так - топ тема, дякую,що поділились. Це - мрія.
Але вас відговорювати не буду. Більше людей житиме в чоловейніках - більше природи лишиться мені))
Востаннє редагувалось won
в Сер 05 лис, 2025 12:39, всього редагувалось 1 раз.
won
Повідомлень: 140
З нами з: 15.05.24
Подякував: 274 раз.
Подякували: 15 раз.
Додано: Сер 05 лис, 2025 12:36
барабашов написав:Коля там был первый раз пр Буше-мл. и проверив цены на то, что можно и прикупить, был в шоке от киевских.
А переехал он наверно под оплэскы быдлу на стадионе 21 апреля.
а чого ж таки твій такий передбачливий коля київську нерухомість задорого не попровалював?
і тоді б він дійсно був би красавчиком
а так це чергове намагання натягнути сову на глобус
kingkongovets
Повідомлень: 11982
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2747 раз.
Додано: Сер 05 лис, 2025 13:00
won написав: kingkongovets написав:
Faceless написав:А якщо не секрет - які ключові речі, що розчарували?
Занадто самотньо? Далеко до благ цивілізації?
і самотньо, і далеко, і не вистачає краєвида з перспективою, і шалена кількість додаткових проблем, і відсутність бажання кожень день жарити мʼясо і бухати з друзями дома і те де
О, значить будинок в лісі (на природі, біля лісу) - те, що треба. Ну в крайньому випадку на краю лісу, щоб був невеличкий краєвид. А так - топ тема, дякую,що поділились. Це - мрія.
Але вас відговорювати не буду. Більше людей житиме в чоловейніках - більше природи лишиться мені))
Беріть на пагорбі і там де або нікого на надцять кілометрів або у новобудующихся районах , не у старому селі, і одне з головних - ЄЄ, газ і вода повинні бути вже на ділянці а не на словах продавана
Vadim_
Повідомлень: 4063
З нами з: 23.05.14
Подякував: 624 раз.
Подякували: 510 раз.
Додано: Сер 05 лис, 2025 13:04
Vadim_ написав: won написав: kingkongovets написав:
і самотньо, і далеко, і не вистачає краєвида з перспективою, і шалена кількість додаткових проблем, і відсутність бажання кожень день жарити мʼясо і бухати з друзями дома і те де
О, значить будинок в лісі (на природі, біля лісу) - те, що треба. Ну в крайньому випадку на краю лісу, щоб був невеличкий краєвид. А так - топ тема, дякую,що поділились. Це - мрія.
Але вас відговорювати не буду. Більше людей житиме в чоловейніках - більше природи лишиться мені))
Беріть на пагорбі і там де або нікого на надцять кілометрів або у новобудующихся районах , не у старому селі, і одне з головних - ЄЄ, газ і вода повинні бути вже на ділянці а не на словах продавана
Тільки мені здається, що є протиріччя
- нікого нема на надцять кілометрів навколо
- є електрика, газ і вода на ділянці
Коли до найближчих елементів цивілізації типу банального сільмагу десяток кілометрів - це теж особливий шарм мабуть
Faceless
Повідомлень: 36894
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8263 раз.
Додано: Сер 05 лис, 2025 13:14
kingkongovets написав:
так хто тут передбачив падіння 2008го?
В 2008 особисто я перебував у складі секти Альяка. Напевно вже не пам'ятають такого святого проповідника...
Відповідно тільки доларовий кеш.
Погано що тут пошук відключили. Воно зразу видно хто кому Первый
UA
Повідомлень: 9839
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 2364 раз.
Додано: Сер 05 лис, 2025 13:16
Faceless написав:
Тільки мені здається, що є протиріччя
- нікого нема на надцять кілометрів навколо
- є електрика, газ і вода на ділянці
Коли до найближчих елементів цивілізації типу банального сільмагу десяток кілометрів - це теж особливий шарм мабуть
и двойной забор с колючкой под током, сейф с огнестрелом и охранник как минимум нужен)
щас сельский разбой это классика жанра, совершенно в открытую грабят одиноких пенсионеров, фермеров и других на отшибе цивилизации, пока все внимание идет городам.
smdtranz
Повідомлень: 705
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 115 раз.
Додано: Сер 05 лис, 2025 13:18
Faceless написав: Vadim_ написав: won написав:
О, значить будинок в лісі (на природі, біля лісу) - те, що треба. Ну в крайньому випадку на краю лісу, щоб був невеличкий краєвид. А так - топ тема, дякую,що поділились. Це - мрія.
Але вас відговорювати не буду. Більше людей житиме в чоловейніках - більше природи лишиться мені))
Беріть на пагорбі і там де або нікого на надцять кілометрів або у новобудующихся районах , не у старому селі, і одне з головних - ЄЄ, газ і вода повинні бути вже на ділянці а не на словах продавана
Тільки мені здається, що є протиріччя
- нікого нема на надцять кілометрів навколо
- є електрика, газ і вода на ділянці
Коли до найближчих елементів цивілізації типу банального сільмагу десяток кілометрів - це теж особливий шарм мабуть
Вибачаюсь! Написал немного по де***(с) Посил був основний не купувати у "старому" селі , до міста 5-10 хвилин на авто і 20 х.пішки до АТБ а краще 10
,або десь де до сусідів 10 км. так як сусіди то майже назавжди , вони у злиднях а ти побудував таку хату , будуть ненавидіти і заздріти
Vadim_
Повідомлень: 4063
З нами з: 23.05.14
Подякував: 624 раз.
Подякували: 510 раз.
