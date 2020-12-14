|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 06 лис, 2025 22:12
kingkongovets написав:
Классно сдавать хату там, где их почти не сдают.
а ще краще здавати так комерцію
а не як у Варшавському, де її надлишок плюс Ретровіль і завжди буде ринок орендаря
Пєрвий вчив, що комерцію треба купувати там де багато квартир, а квартиру там де багато комерціі, але я так не вважаю
Аренда там упала до 500 баксов. А всё из-за количества квартир на отшибе города
вона там і була найдешевша в місті і все саме через Ретровіль і надлишкову кількість комерційних приміщень
500 гривень напевно? при тому що оренда стріт рітейла в Києві коштує від 1000 грн за метр
про 1к квартиры.
В коммерции не шарю вообще
Додано: П'ят 07 лис, 2025 09:21
Бетон написав: про 1к квартиры.
В коммерции не шарю вообще
все від рівня ремонту залежить, далеко не всі луплять таку фірму як ти, а з норм ремонтами і в Гатном та СБ пасімсот ажбігом
а щодо комерціі саме в Варшавському - це просто найвищий пілотаж від маркетологів та продажників Столиці, там відмінна ніби по якості комерція і в теоретично гарній локаціі (висока щільність населення), а воно - нема, не йде
па600/метр вакантної комерціі валом, усі можливі мережі там вже є і знаючи їх вміння складати угоди з орендодавцями - там нема ані грошей, ані простору для маневру
лендлорди там в якості терпіл
Додано: П'ят 07 лис, 2025 20:06
kingkongovets написав:
Бетон написав: про 1к квартиры.
В коммерции не шарю вообще
все від рівня ремонту залежить, далеко не всі луплять таку фірму як ти, а з норм ремонтами і в Гатном та СБ пасімсот ажбігом
а щодо комерціі саме в Варшавському - це просто найвищий пілотаж від маркетологів та продажників Столиці, там відмінна ніби по якості комерція і в теоретично гарній локаціі (висока щільність населення), а воно - нема, не йде
па600/метр вакантної комерціі валом, усі можливі мережі там вже є і знаючи їх вміння складати угоди з орендодавцями - там нема ані грошей, ані простору для маневру
лендлорди там в якості терпіл
Якщо ви не проти, то маю пару питань.
1- що означає " з нормальним ремонтом по 700"? Хіба Бетон ліпить гівно?
2- то я правильно вирішив ще на початку року, що Варшавский і Грейт тупо барижна тема, і дуже велика пропозиція зробила ці ЖК неперспективними в плані аренди/фліппінгу?
Вкинути 100 тик, шоб здавати за 500 це вже дно..
Станом на зараз маю реальні кейси у Дніпрі вкинути 100 і здавати за 750, але ж усі розуміють чого я це не роблю, так-то воно в Краматорську кажуть за рік хата окуповуеться. В сенсі-гроші відбиваються.
Олежан написав:
так мне никто не ответил, за сколько реально продать 1к 45м в монолитном доме со стенами 70см, на 2м єтаже в 7 мин от позняков
50
Господар Вельзевула написав:1- що означає " з нормальним ремонтом по 700"? Хіба Бетон ліпить гівно?
2- то я правильно вирішив ще на початку року, що Варшавский і Грейт тупо барижна тема, і дуже велика пропозиція зробила ці ЖК неперспективними в плані аренди/фліппінгу?
1 я мав на увазі шо далеко не всі роблять таку інстанрамну картинку як Бетон в своїх квартирах і з цим ремонтом по 700 можна здавати навіть за окружною
а з вже 5+ років підшатаним навіть в Новопечерських Липках дорого не здати
2 будь які подібні жк неперспективні, але якщо вчасно тудт зайти і вийти можна непогано заробити
Главное потом шоб доходы не в рублях подсчитывались.
Хотя крысчане были в акуе от почти трёхкратного роста цены на бабушатники в Севе и Ялте с прилегающими 10 лет назад.
kingkongovets написав:
а з вже 5+ років підшатаним навіть в Новопечерських Липках дорого не здати
А в бізнес плани "пасивного доходу" забивають термін експлуатації ремонту з чорними дизайнерськими китайськими змішувачами 20+ років
Доречи чорна сантехніка вже все?
Задовбалися її мити кожен день, чи таки проблеми зараз не в пріоритеті?
Де є вигідна комерція під подальшу оренду?
Frant написав:
Як там даражай? Вже бігає на 20+ поверхи? Гріє теплі підлоги?
Збирає жир?
Як там космос на оркостані, не потрібен не менш ніж фізики з хіміками цілими нескінченними конструкторськими бюро?
UA написав: Bolt написав:
Цікаво,, кий рівень оренди був у 84 му році коли укладали безстрокову угоду. Невже настільки високим, що омкндодавці пішли на підписання безстрокової угоди. Так получається, що орендар теж мав настільки жорсткі санкції за розрив угоди, що теж не міг так просто виїхати Я ХЗ.
Рентабельность 1% це не пограно, враховуючи що все всередині + ремонти + внески на кап. ремонт строго будинку (подивіться на стан МОПів) робила бабуся.
Напевно на інших умовах орендаря було не заманити.
якщо пережити бабку, яка орендує, то можна буде зробити х5
