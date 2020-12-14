фамильный хрущик сдаете пока ключница в ЕС?
годный дауншифтинг)
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 лис, 2025 11:49
Додано: Пон 10 лис, 2025 14:07
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
вінниця тим часом росте як на дрожжах. що не купи, через 3-4 міс +20%
Додано: Пон 10 лис, 2025 14:47
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
я так понимаю что те дома что не побеспокоились про єнергосбережение в ближайшее время станут не пригодные для жилья.
Додано: Пон 10 лис, 2025 16:47
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Під мостом Метро розпочали встановлення підтримуючих арочних конструкцій у їх проєктне положення – це ключовий етап протиаварійних робіт.
Такий процес в історії київського мостобудування на сьогодні унікальний. Адже споруда, збудована ще у 1965 році, має рідкісну аркову конструкцію з попередньо напруженим армуванням, аналогів якої наразі немає у світі.
Протиаварійні заходи – важливий крок до відновлення унікальної інженерної споруди, що служить киянам уже понад пів століття. Розпочали ці заходи в серпні 2024 року. До сьогодні тривав етап із занурення 160 паль у річище Дніпра на глибину близько 30 метрів. Вони слугуватимуть основою для металевих арок. На спеціальному пірсі відбувалося збирання арочних конструкцій, які зараз заводять під міст.
Ці конструкції суттєво посилять споруду, збережуть унікальний вигляд мосту і дозволять безпечно експлуатувати його ще щонайменше на 20 років. Після протиаварійних заходів розпочнуть реставраційні роботи з пристосуванням.
Усі роботи виконують без перекриття руху автомобілів і поїздів метро. Судноплавство під мостом також збережено.
Додано: Пон 10 лис, 2025 19:12
Ккц, чому ти завжди, завжди хвалиш українську владу?
Цих нікчемних злодіїв-дерібанщиків, які збудували тут маленьку расею?
Додано: Пон 10 лис, 2025 19:17
Додано: Пон 10 лис, 2025 19:29
Песікот, в Києві за 34 роки, з інженерної точки зору, майже нічого не робиться.
Ти сидиш в Чернігові, тому тобі не видно.
І взагалі, досягнення самостійних клептократів за 34 роки - відсутні.
Я їх не бачу.
Лише пройопи населення, території і атомних станцій.
Нездатність за 11 років війни створити власні ракети і налагодити їх масове виробництво.
Нулі нулячі, наслідники грушевського, махна, петлюри і інших невдах.
ур** во время войны разворовывают свою же страну!
